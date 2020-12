OCM volta ao Salão Nobre da Assembleia

No próximo sábado a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) regressa ao salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira com três músicos do Ensemble XXI, um dos agrupamentos da OCM.

"Um objectivo artístico ligado por um interesse comum de permanente homenagem aos criadores e aos intérpretes, onde são abordados os compositores Mozart, Bartók e Grieg. Esta proposta representa também a continuidade na apresentação dos músicos da nossa orquestra em formações orquestrais mais reduzidas" escreve a OCM em comunicado, que acredita que estas apresentações possibilitam a descoberta e a reafirmação da música no dia a dia.

Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira entre as 10 e as 18 horas; e no dia do concerto, no local, a partir das 14h00.

PROGRAMA:

Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791] - Divertimento, K137

Béla Bartók [1881-1945] - Rumanian Folk Dances [1915]

Edvard Grieg [1843 – 1907] - Holberg Suite, Op. 40

MÚSICOS:

Yury Kyrychenko. Violino

Elena Kononenko. Violino

Olga Proudnikova. Violino

Vladimir Proudnikov. Violino

Maxim Taraban. Violino

Anahit Dalakyan. Violino

Rostyslav Kuts. Viola

Treneddy Maggiorani. Viola

Stella Silvian. Violoncelo

Mikolaij Lewkowicz. Violoncelo

Marcello Romagnuolo. Contrabaixo

Tiago Vaz. Contrabaixo