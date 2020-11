Salão Nobre da Assembleia acolhe Quinteto de Metais MadBrass5

O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe este sábado, 28 de Novembro, às 18 horas, um concerto do Quinteto de Metais MadBrass5, composto por cinco instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira (OCM).

A ideia é divulgar o repertório original desta formação, assim como de adaptações de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música.

As propostas musicais destacam-se sobretudo pelas características brilhantes dos timbres dos seus instrumentos, assim como por sugestões diferenciadas baseadas no extenso repertório existente.

“O trabalho e a importância destas abordagens em grupos mais reduzidos com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são uma mais-valia para o resultado do naipe em orquestra”, refere Norberto Gomes, director artístico da OCM.

Para este concerto, haverá uma selecção do repertório, com obras de Susato, Malcolm Arnold, Victor Ewald e de Richard Rooble.

Com Mário Pinto e Rui Vidal nos trompetes, Rúben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba, os músicos contribuem para mais momento de música ao vivo.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal) e no dia no local, a partir das 14 horas.

PROGRAMA:

Tylman Susato [1510-1570] – Renaissance Dances

Malcolm Arnold [1926-2006] – Brass Quintet

Victor Ewald [1860-1935] – Quintet Nº 1

Richard Rooble [*1943] – American Images