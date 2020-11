OCM em concerto na Assembleia da Madeira

É já amanhã, quarta-feira, que a Orquestra Clássica da Madeira regressa ao 'palco' do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), com o Quarteto de Cordas Atlântida.

Constituído por quatro instrumentistas da OCM, o Quarteto de Cordas Atlântida vai interpretar obras de compositores de referência da história da composição musical, entre as quais de Mozart, Piazolla, Morricone e Joplin, num formato de câmara de especial sonoridade.

Para assistir ao concerto de Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola de arco e Jaime Dias no violoncelo, basta adquirir o bilhete (10 euros) na Loja Gaudeamus, no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), nos dias utéis entre as 10 e as 18 horas.

"Um exercício de alegria e de gratidão" é como a OCM define a sua actividade no momento incerto que o mundo atravessa, justificando: "Alegria, por podermos mais uma vez estar em palco exercendo a nossa profissão com dedicação e direccionada ao nosso público, e gratidão, pela capacidade e responsabilidade que nos foi atribuída para que com este grupo extraordinário de músicos que compõem a Orquestra Clássica da Madeira, possamos ter uma temporada de música, numa actividade contínua na nossa Região".

PROGRAMA:

Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791] - Quarteto em Ré M

Astor Piazolla [1921-1992] – Oblivion

Enio Morricone [1928-2020] - Cinema Paradiso

Scott Joplin [1868-1917] – The Favorite

MÚSICOS

Natacha Guimarães 1.º violino

Joana Costa. 2.º violino

Marta Morera. viola d´arco

Jaime Dias. violoncelo