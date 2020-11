Tome nota da agenda deste sábado, dia 14 de Novembro

O Gabinete de Estudos do Partido Socialista-Madeira promove, pelas 10 horas, no Centro de Congressos da Madeira, uma conferência intitulada 'Responder ao Presente, Preparar o Futuro'. A iniciativa terá como oradores a eurodeputada Margarida Marques, presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, CEO da EDP Inovação, António Vidigal, empresária Cristina Pedra, presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, e o deputado Sérgio Gonçalves.

O grupo parlamentar do PSD realiza, às 11h30, uma conferência de imprensa, em frente ao Palácio de São Lourenço.

O líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, reúne com os autarcas centristas do Funchal e ainda com a Comissão Política concelhia. O encontro decorrerá no Hotel Orquídea. As declarações à comunicação social serão prestadas às 17 horas.

O JPP promove uma iniciativa política, às 13h15, junto ao centro de Saúde de Santa Cruz. O porta-voz da iniciativa é Paulo Alves.

A segunda eliminatória do concurso 'Uma Voz para Amália' acontece, a partir das 20 horas, na casa de fados 'Sabor da Fado', na Zona Velha da cidade do Funchal.

A Orquestra Clássica da Madeira recuou na decisão de cancelar os concertos este mês e retomou os seus eventos musicais. Assim, a partir das 18 horas, a Madeira Camerata, grupo de música de câmara da OCM, toca no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Às 19 horas, acontece o lançamento da terceira antologia ‘Bem, a poesia…’, no espaço Well.com, no Funchal.

Há música ao vivo com Leo Alessandri, pelas 20h30, no Bota Abaixo Boteco, em Santo António, Funchal.

Realiza-se uma nova sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção do filme ‘A Cidade Onde Envelheço’.