OCM no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) actua este sábado, 7 de Novembro, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira com o quinteto MadBrass5.

O Quinteto de Metais MadBrass5, formado por cinco instrumentistas da OCMtem como principal objectivo a divulgação de repertório original para esta formação, assim como de adaptações de obras de referência de variados compositores dos últimos 400 anos da história da música. As propostas musicais deste grupo, destacam-se sobretudo pelas características brilhantes dos timbres dos seus instrumentos, assim como por sugestões diferenciadas baseadas no extenso repertório existente. O trabalho e a importância destas abordagens em grupos mais reduzidos com uma exposição individualizada dos músicos em palco, são uma mais-valia para o resultado do naipe em orquestra.

Neste concerto, uma seleção do repertório deste quinteto, com obras de Susato, Malcolm Arnold, Victor Ewald e de Richard Rooble, um universo de sons para contemplar.

Com Mário Pinto e Rui Vidal nos trompetes, Rúben Silva na trompa, Luís Rodrigues no trombone e Fabien Filipe na tuba, músicos dedicados e experientes, contribuindo para mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira, que está a marcar a vida cultural na Região nestes difíceis momentos que vivemos.

"Despertando o presente, estimulando-o através da música, estamos focados nesta causa que é a música, mas, esta tem um propósito ainda maior… o futuro da música! Contamos com a vossa presença e apoio neste nosso contributo para o futuro deste bem maior da humanidade: A MÚSICA!", escreve a OCM em comunicado.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), de segunda a sexta-feira no horário das 10:00-18:00.

PROGRAMA:

Tylman Susato [1510-1570] – Renaissance Dances

Malcolm Arnold [1926-2006] – Brass Quintet

Victor Ewald [1860-1935] – Quintet Nº 1

Richard Rooble [*1943] – American Images

MÚSICOS:

Mário Pinto, Rui Vidal. Trompete

Ruben Silva. Trompa

Luís Rodrigues. Trombone

Fabien Filipe. Tuba