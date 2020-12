Plano nacional de vacinação contra covid-19 é conhecido hoje

O plano nacional de vacinação contra a covid-19 vai ser conhecido esta quinta-feira, sabendo-se já que a vacina pode chegar a Portugal ainda em Janeiro e que será gratuita, facultativa e administrada no Serviço Nacional de Saúde.

O Governo adiantou na quarta-feira que Portugal vai receber mais de 22 milhões de doses e gastar 200 milhões de euros nas novas vacinas.

O plano será apresentado numa sessão pública pelo primeiro-ministro, António Costa, e pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Lisboa.

Esta apresentação acontecerá às 15h30, depois de o Presidente da República e o chefe do executivo assistirem a uma reunião com peritos sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

Hoje também é notícia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe os nove partidos com assento parlamentar para debater a renovação do estado de emergência, processo que deverá ficar concluído até sexta-feira.

As audiências aos partidos políticos no Palácio de Belém, em Lisboa, estão marcadas para entre as 14:00 e as 19:00, por ordem crescente de representação parlamentar: Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PAN, CDS-PP, PCP, BE, PSD e, por último, PS.

Antes, durante a manhã, o chefe de Estado participará na 13.ª sessão de apresentação sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

O atual período de estado de emergência, um quadro legal de exceção que só pode vigorar por 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, termina às 23:59 da próxima terça-feira, 08 de dezembro.

Se for renovado por mais 15 dias, o novo período terá início às 00:00 de 09 de dezembro, até às 23:59 de 23 de dezembro. No entanto, na sexta-feira passada, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os portugueses saberão com antecedência como poderão passar o Natal.

Durante a atual pandemia de covid-19, o estado de emergência para permitir medidas para conter a propagação e vigorou durante 45 dias seguidos, de 19 de março a 02 de maio.

Passados seis meses, voltou a ser decretado, com efeitos a partir de 09 de novembro, já tendo sido renovado uma vez.

CULTURA

O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, é hoje palco da inauguração da exposição "Deslaçar um Tormento", de Louise Bourgeois, que abrange sete décadas do trabalho desta artista francesa, que morreu em 2010.

A mostra tem curadoria da diretora do Museu Glenstone, Emily Wei Rales.

A exposição é organizada pela Fundação de Serralves --- Museu de Arte Contemporânea e pelo norte-americano Museu Glenstone, em colaboração com a Fundação Easton de Nova Iorque, e coproduzida com o Voorlinden Museum & Gardens, dos Países Baixos.

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), maior evento literário do Brasil, dá hoje início à 18.ª edição, que decorre até domingo, em formato virtual e pelas redes sociais, devido à pandemia.

A programação arranca hoje com uma mesa sobre "Diásporas", com a participação das escritoras Bernardine Evaristo e Stephanie Borges, seguindo-se, até domingo, nomes com Caetano Veloso, Itamar Vieira Júnior e Chigozie Obiama, entre muitos outros.

A Flip virtual também não trará nesta edição a figura do autor homenageado, devido ao momento pandémico mundial.

A chegada às livrarias da "Obra Poética II", de Cruzeiro Seixas, a recuperação do seu livro "Eu Falo em Chamas", abertura de exposições e a exibição do filme "Cartas do Rei Artur" assinalam o centenário do nascimento do artista.

Artur Cruzeiro Seixas, que morreu a 08 de novembro, em Lisboa, completaria hoje cem anos, e vários agentes culturais do país homenageiam o último dos pioneiros do movimento surrealista português. É publicado o segundo volume da "Obra Poética" e a Fundação Cupertino de Miranda, detentora da obra original "Eu Falo em Chamas", de 1986, lança uma edição fac-similada e divulga declamações da poesia do artista, nas redes sociais. A Sociedade Nacional de Belas Artes inaugura o núcleo de "Cadavres Exquis" e a mostra "Fazedor Nada Perfeito", enquanto a Cinemateca Portuguesa exibirá o filme "Cruzeiro Seixas -- As Cartas do Rei Artur", de Cláudia Rita Oliveira.

A vida e a obra de Cruzeiro Seixas será também evocada na Universidade de Évora, na sessão "Teatro das Imagens -- Cruzeiro Seixas, a Poética do Engano", promovida pela Biblioteca Geral.

DESPORTO

Benfica e Sporting de Braga podem garantir hoje um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, caso vençam os polacos do Lech Poznan e os gregos do AEK Atenas, respetivamente, em jogos da quinta jornada.

O Benfica, segundo classificado no Grupo D, recebe o Lech Poznan, de Pedro Tiba, a partir das 20:00, e o Sporting de Braga visita a partir das 17:55 (horas de Lisboa) o AEK Atenas, de Hélder Lopes, André Simões e Nélson Oliveira, do grupo G.

Um empate pode também servir ambos, caso os terceiros classificados dos seus grupos não ganhem aos líderes, o Standard Liège ao Rangers, na Escócia (grupo D), e o Zorya Luhansk ao já apurado Leicester, na Ucrânia (grupo G).

ECONOMIA

A Web Summit 2020, conferência de empreendedorismo e tecnologia, que decorre anualmente em Lisboa, tem hoje o seu segundo dia de um programa que este ano é totalmente em formato digital, atendendo à atual situação pandémica.

"Perguntas que as cidades enfrentam hoje", com Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, John Tory, presidente da Câmara de Toronto, e Sadiq Khan, presidente da Câmara de Londres, Reino Unido, ou "Lidar com a crise da covid-19", com Marta Temido, ministra da Saúde do Governo de Portugal, e Ana Pimentel, editora de Startups e Tecnologia do Observador, são dois dos temas hoje em debate.

Os participantes poderão, ainda, ouvir a intervenção de Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp Energia, sobre "O desafio da descarbonização", ou o debate sobre "Tecnologia e uma recuperação económica inclusiva", com Brad Smith, presidente da Microsoft, e Stephanie Mehta, editora-chefe da Fast Company.

A Web Summit, considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo, tem este ano "um público estimado de 100 mil" pessoas online.

Para o cofundador do evento, o irlandês Paddy Cosgrave, o próximo grande desafio será trazer "100.000 pessoas a Lisboa", o que só acontecerá "em 2022 ou 2023".

A cimeira decorre até 04 de dezembro e tem mais de 2.500 jornalistas inscritos.

Após duas edições realizadas em Lisboa (2016 e 2017), a Web Summit e o Governo Português anunciaram, em outubro de 2018, uma parceria a 10 anos que permite manter a conferência na capital portuguesa até 2028.

INTERNACIONAL

Mais de 50 chefes de Estado e 39 chefes de Governo devem participar numa sessão extraordinária da Assembleia-Geral das Nações Unidas, que decorre hoje e sexta-feira, para discutir a resposta à pandemia do novo coronavírus.

A chanceler alemã, Angela Merkel, o Ppresidente francês, Emmanuel Mácron, assim como os primeiros-ministros do Japão, Yoshihide Suga, e da Índia, Narendra Modi, entre outros, são esperados na reunião, onde muitos dos participantes vão intervir através de mensagens vídeo.

A União Europeia, representada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deve insistir no seu apoio a uma resposta multilateral com a ONU no centro, em que as futuras vacinas sejam consideradas bens públicos, e na promoção de um maior papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) nas crises sanitárias.

Do continente americano, muito atingido pela pandemia, esperam-se os presidentes da Costa Rica, Honduras, Cuba, Peru, Chile, Bolívia, Equador, República Dominicana, Colômbia e Uruguai.

A reunião visa, segundo a ONU, unificar a resposta à pandemia, melhorando a cooperação entre todos os envolvidos, incluindo os países, organizações e também as farmacêuticas.

"A sessão extraordinária oferece um momento histórico para nos unirmos para derrotar a covid-19", defendeu num comunicado o presidente da Assembleia-Geral, Volkan Bozkir.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Comissão dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu (PE) agendou para hoje um debate sobre a situação dos ataques armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

Durante a sessão, os eurodeputados irão trocar "pontos de vista sobre a situação em Moçambique", segundo a agenda do debate, marcado a pedido do eurodeputado do PSD Paulo Rangel.

O agendamento do debate na Comissão dos Assuntos Externos do PE surge após o Partido Popular Europeu (PPE), por iniciativa do eurodeputado do CDS-PP, Nuno Melo, ter pedido um debate numa sessão plenária sobre a mesma questão, que acabou por não acontecer.

Na ocasião, o líder da delegação do PSD no PE, Paulo Rangel, referiu, em entrevista à Lusa, que organizar uma sessão na Comissão dos Assuntos Externos do PE com audições a pessoas no terreno seria "muito vantajoso", porque poderia dar conta da situação de "urgência" e criar uma "consciência europeia".

A violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, está a provocar uma crise humanitária com cerca de duas mil mortes e 500 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.

A província onde avança o maior investimento privado de África, para exploração de gás natural, está desde há três anos sob ataque de insurgentes e algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico desde 2019.

PAÍS

O início da fase de instrução do processo da derrocada de uma estrada em Borba, que causou a morte a cinco pessoas, está marcado para hoje de manhã no edifício do Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, em Évora.

Cinco dos oito arguidos entregaram requerimento para abertura de instrução (fase facultativa em que um juiz decide se o processo segue para julgamento), entre os quais António Anselmo e Joaquim Espanhol, presidente e vice-presidente do município, respetivamente.

O antigo diretor regional de Economia do Alentejo João Filipe de Jesus, a funcionária da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) Maria João Figueira e o responsável técnico da empresa que possui a licença de exploração da pedreira, Paulo Alves, foram outros dos acusados que requereram abertura da instrução.

Os restantes arguidos são a sociedade Ala de Almeida, Limitada, que possui a licença de exploração da pedreira, e outros dois funcionários da DGEG, José Pereira e Bernardino Piteira.

O Tribunal Central Criminal de Lisboa agendou para hoje as alegações finais do julgamento de três jovens acusados pelo homicídio do filho de um antigo inspetor da Polícia Judiciária, assassinado em dezembro de 2019 no Campo Grande, em Lisboa.

De acordo com a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGDL), dos três acusados de homicídio, um está também acusado de um crime de ofensa à integridade física simples, um crime de dano, oito de roubo agravado e cinco de roubo simples, outro está acusado de nove crimes de roubo agravado, três de roubo simples e um de tráfico de droga e o terceiro de oito crimes de roubo agravado, quatro de roubo simples e um de recetação.

Os três arguidos têm 16, 17 e 20 anos de idade.

O jovem assassinado tinha 24 anos de idade e foi morto com uma arma branca por um trio de assaltantes, no dia 28 de dezembro, quando regressava de um restaurante de 'fast food' junto à Faculdade de Ciências, no Campo Grande.

POLÍTICA

Dirigentes políticos e epidemiologistas voltam a reunir-se hoje na sede do Infarmed, em Lisboa, para avaliar a evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

O encontro junta o Presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente do parlamento e dirigentes dos partidos com assento parlamentar com os epidemiologistas da Direção-Geral da Saúde.

Para a reunião foram também convocados os parceiros sociais, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) e o Patriarcado de Lisboa, disse à Lusa fonte do gabinete de António Costa.

A última reunião sobre a situação epidemiológica realizou-se no dia 19 de novembro.

O novo formato das reuniões consistiu numa primeira parte com apresentações técnicas, aberta à comunicação social, e uma segunda fase de perguntas dos políticos e dirigentes patronais e sindicais.