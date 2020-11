Pedro Ramos reuniu com a 'task force' da vacinação contra a Covid-19

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, reuniu, hoje, por videoconferência com os elementos que integram a 'task force' do Ministério da Saúde, coordenada pelo ex-secretário de Estado da Saúde Francisco Ramos, para programar a articulação com a Região Autónoma da Madeira, em termos de vacinação contra a Covid-19.

As vacinas contra a Covid-19 serão entregues no território nacional e depois serão enviadas às Regiões Autónomas. Uma operação que será realizada em articulação com a Força Aérea, responsável pelo transporte para a Madeira.

Pedro Ramos destacou a importância desta articulação com a 'task force', na medida em que sejam contempladas as necessidades identificadas pela Região Autónoma da Madeira.

Esta 'task force' integra representantes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), da Autoridade Nacional do Medicamento (INFARMED), além das Forças Armadas e da Proteção Civil, e tratará das complexas questões logísticas que uma operação como a vacinação em massa de parte significativa da população vai implicar.

Este grupo em articulação com os elementos que serão indicados pela RAM estão a preparar o plano de vacinação contra a Covid-19. Este plano irá definir quem se vai vacinar, onde se vai vacinar, onde serão armazenadas as vacinas, como será feita a farmacovigilância para monitorizar eventuais efeitos adversos, e a estratégia de comunicação a implementar.