Miguel Nunes confirmado campeão após homologação do 'regional' de ralis

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) anunciou hoje em comunicado a homologação do Campeonato da Madeira de Ralis - Coral 2020, na sequência do cancelamento do Rali Município de São Vicente. Uma decisão que confirma a dupla Miguel Nunes e João Paulo como campeã absoluta de 2020, bem como os restantes vencedores das outras categorias.

"Após o pedido de cancelamento do último rali do Campeonato da Madeira de Ralis Coral, o Rali Município de S. Vicente, por condicionalismos impostos pela Autoridade de Saúde em virtude da pandemia do novo coronavírus, informamos que por derrogação da Direção da FPAK ao Art 8.2 do Regulamento Desportivo, o Campeonato da Madeira de Ralis Coral de 2020 está concluído contando para a classificação final todas as quatro provas efetuadas", pode ler-se no comunicado.

Segundo a FPAK, "esta foi a forma encontrada por todos", nomeadamente "concorrentes, organizações, patrocinadores e a FPAK, de cumprirem dentro das condições actuais com os compromissos com que se iniciou a época, reiniciada com os mesmos compromissos quando foi possível desconfinar a vertente competitiva nos desportos a nível nacional e regional".

O comunicado termina com a federação a lamentar o sucedido, "mas em ano atípico são requeridas medidas excecionais como aquela que agora invocamos".