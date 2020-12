Sporting-Marítimo para a Taça será jogado a 11 de Janeiro

A Federação Portuguesa de Futebol já definiu a data e os horários dos jogos referentes aos oitavos-de-final da Taça de Portugal

A eliminatória arranca logo com o duelo entre leões, Marítimo –Sporting agendado para 11 de Janeiro (segunda-feira) e com transmissão televisiva pela TVI.

Quanto à outra equipa madeirense, o Nacional, caso consiga esta noite vencer o Leixões em jogo dos 16 avos de final da prova, irá defrontar os actuais campeões nacionais e detentor da Taça de Portugal no dia 12 de Janeiro (terça-feira). A partida será realizada no Estádio da Madeira, pelas 19 horas e com transmissão televisiva na Sport TV.

Ainda no dia 12 de Janeiro estão agendados os seguintes jogos:

14h00 - Rio Ave-Estoril (Canal 11)

17h00 - Moreirense-Santa Clara (Canal 11)

21h15 - CF Estrela-Benfica (TVI)

No dia 13 de Janeiro joga-se o Sp. Braga – Torreense, a partir das 15h30 (SportTV), enquanto no dia seguinte estão agendados os dois restantes encontros dos ‘oitavos’ o AD Fafe-vencedor Belenenses SAD/Sp. Espinho, pelas 14 horas (Canal 11) e o Gil Vicente-Académico de Viseu, pelas 20h30 (Canal 11).