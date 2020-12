Morte por Covid, droga, burla, acidentes e almoço governamental fizeram notícia no DIÁRIO

Um homem na casa dos 60 anos, que estava infectado com o Covid-19, entrou esta manhã em paragem cardiorrespiratória e faleceu numa casa situada em São Gonçalo, no Funchal, avançou o DIÁRIO esta manhã. A informação, que acabou de ser confirmado oficialmente, eleva para 11 os óbitos na RAM devido ao novo coronavírus.

Miguel Albuquerque, Pedro Calado e todos os secretários regionais que integram o actual Governo cumpriram a tradição e estão, neste momento, a almoçar no Mercado dos Lavradores. Um momento que o DIÁRIO testemunhou e onde o presidente do Governo Regional jurou estar a cumprir as normas sanitárias.

Esta manhã, a PJ comunicou a detenção de um homem de 41 anos pela presumível prática dos crimes de burla qualificada, extorsão e devassa da vida privada.

Também a PSP mostrou serviço, informando que deteve um homem de 26 anos por cultivo de produto estupefaciente, no âmbito de uma investigação que decorreu nos últimos dois meses, descobrindo uma plantação de cannabis numa estufa em Machico.

Em Santa Cruz, dois homens ficaram encarcerados no interior da viatura, na sequência de um acidente ocorrido esta manhã junto ao Tribunal. O carro em que seguiam despistou-se e embateu numa viatura que se encontrava estacionada.