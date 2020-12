Madeira SAD defronta Águas Santas na Taça de Portugal

Realizou há instantes na sede da Federação de Andebol de Portugal o sorteio dos oitavos-de-final da Taça de Portugal masculina, que está agendada para o dia 27 de Fevereiro de 2021.

Nesta ronda a formação madeirense do Madeira andebol SAD irá jogar no seu reduto e diante de outra equipa que milita no Campeonato Nacional da I divisão masculina, o Águas Santas. Uma partida que se antevê equilibrada, tal como tem acontecido, entre ambos, quer nesta temporada quer em anos anteriores.

Quanto ao Marítimo poderá ter que se deslocar ao reduto do São Paio de Oleiros, equipa que milita igualmente, como os verde-rubros nos Nacionais da II divisão.

De referir que o conjunto insular ainda não realizou o jogo referente à terceira eliminatória, onde irá medir forças com a Juve Liz, em Leiria, numa partida que está marcada para o dia 24 de Janeiro de 2021. Em caso de triunfo o Marítimo joga os 16 avos de final com o Benavente e se vencer, então ruma aos 'oitavos' para defrontar o São Paio de Oleiros.

Os restantes jogos dos 'oitavos' são os seguintes:

Xico Andebol - Sporting

FC Gaia - ABC

Alto do Moínho - Benfica

Ac. São Mamede/Boavista - Sporting da Horta

Belenenses - Póvoa AC

Avança/Sanjoanense - FC Porto