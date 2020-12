Marítimo e Nacional conhecem os árbitros para a Taça de Portugal

Foram esta manhã conhecidas as equipas de arbitragem para os quatro jogos que estão em atraso dos 16 avos de final da Taça de Portugal e onde estão inseridos os clubes madeirenses do Marítimo e Nacional.

Com os quatro encontros agendados para esta quarta-feira, o Marítimo irá receber, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava a formação do Campeonato de Portugal o Salgueiros.

Numa partida agendada para as 11 horas e com transmissão televisiva no Canal 11, Fábio Melo, do Porto, foi o árbitro nomeado, que terá como assistentes Carlos Campos e Sérgio Jesus.

Quanto ao jogo entre Nacional e Leixões, equipa que milita na II Liga, agendado para as 20 horas (com transmissão no Canal 11), no Estádio da Madeira, o árbitro de Braga, Manuel Mota foi o escolhido, tendo como árbitros auxiliares Jorge Fernandes e Nélson Cunha.

Os outros dois encontros, o Belenenses - Sporting de Espinho, agendado para as 19 horas terá como árbitro Vítor Ferreira, de Braga, enquanto Hélder Malheiro, de Lisboa, estará no União de Leiria - Gil Vicente que tem início marcado para as 16 horas.

Refira-se que em caso de triunfo Marítimo e Nacional terão pela frente, nos oitavos-de-final, dois 'grandes do futebol português, nomeadamente o Sporting e o campeão nacional, FC Porto. Esta eliminatória está agendada para o dia 13 de Janeiro.