Braga-Benfica e Sporting-FC Porto na final four Taça da Liga

Sporting de Braga, atual detentor do título, e Benfica, recordista de conquistas, vão defrontar-se pela terceira vez nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, assim como Sporting e FC Porto, que nunca venceu o troféu.

Depois de 2012/13 e 2015/16, minhotos e 'encarnados' voltam a lutar por um lugar na final, desta vez em Leiria, que recebe todos os jogos da 'final four', acontecendo o mesmo com 'leões' e 'dragões', que tiveram embates em 2008/09 e 2017/18, com a equipa de Alvalade a 'sorrir' sempre no fim.

Em 27 de janeiro de 2013, a jogar no seu estádio, o Sporting de Braga eliminou o Benfica nas grandes penalidades (3-2), depois do nulo ter persistido no tempo regulamentar, e viria mais tarde a conquistar pela primeira vez o troféu, numa final frente ao FC Porto (1-0), em Coimbra.

Três anos depois, no Estádio do Luz, o Benfica 'vingou-se' dessa derrota e bateu os 'arsenalistas', por 2-1, com golos do brasileiro Jonas e do mexicano Raúl Jiménez, enquanto Rafa, atualmente jogador do Benfica, marcou para o Sporting de Braga.

Os 'encarnados' também acabariam por vencer essa edição, com nova final em Coimbra, que resultou numa goleada sobre o Marítimo (6-2).

Quanto ao outro duelo das meias-finais, Sporting e FC Porto encontraram-se pela primeira vez nesta fase em fevereiro de 2009, na segunda edição da prova, num encontro de boa memória para os 'leões', que venceram por 4-1. No Estádio José Alvalade, o argentino Romagnoli e o brasileiro Derlei assinaram ambos um 'bis', enquanto o marroquino Tarik fez o tento de honra dos 'dragões'.

Quase uma década depois, em janeiro de 2018, em Braga, novo embate entre os dois clubes e novamente com triunfo do Sporting, que foi mais feliz nas grandes penalidades (4-3), depois de um empate a zero. Os lisboetas acabariam por conquistar a prova, num final perante o Vitória de Setúbal (1-1 e 5-4 nos penáltis)

Na temporada seguinte, também em Braga, Sporting e FC Porto encontraram-se na final, com nova vitória da formação de Alvalade nas grandes penalidades (3-1), depois de 1-1 nos 90 minutos.

O Sporting-FC Porto está agendado para 19 de janeiro e, no dia seguinte, será a vez do Sporting de Braga defrontar o Benfica.

A final está marcada para sábado dia 23 de janeiro, igualmente em Leiria.

O Sporting de Braga é o detentor do troféu, que já tinha conquistado em 2013, tantas vezes quanto o Sporting, vencedor em 2018 e 2019, enquanto o Benfica é o recordista de triunfos, com sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016), e o FC Porto ainda não tem qualquer troféu.

Após o sorteio os representantes dos quatro semifinalistas da Taça da Liga assumiram a ambição de vencerem a competição.

"Pela primeira vez estão em prova as quatro melhores equipas do campeonato, pelo que tanto fazia jogar com o FC Porto ou com outro adversário, porque as dificuldades eram semelhantes. O Sporting tem pergaminhos nesta Taça e vai tentar superar a briosa equipa do FC Porto, esse é o nosso objetivo", disse Manuel Fernandes, representante do Sporting. Manuel Fernandes, representado do Sporting

Do lado do FC Porto, o também antigo avançado Fernando Gomes garantiu que os 'dragões' jogam "sempre para ganhar", apesar de respeitarem o Sporting.

"Nós jogamos sempre para ganhar, essa é a nossa identidade. O que está para trás pouco interessa, vamos disputar esta competição para vencer. Respeitamos o Sporting, como grande adversário que é e pelo bom momento que está a atravessar, mas a nossa identidade é vencer todas as partidas." Fernando Gomes dirigente do FC Porto

Do lado do Sporting de Braga, o antigo médio Alan elogiou o Benfica, salientando que acredita em "duas meias-finais em grande".

"Temos de defrontar o Benfica, um adversário fortíssimo. Primeiro pensar no Benfica e só depois na final. Tem grandes jogadores e está num momento, vai ser um grande jogo." Alan, director do Sporting de Braga

Já o antigo defesa central do Benfica Luisão disse esperar que as quatro equipas estejam ao "nível do crescimento da Taça da Liga", de modo a proporcionarem bons espetáculos aos adeptos que não podem estar nos estádios devido à pandemia de covid-19.