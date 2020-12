400 anos depois, o (re)encontro de Júpiter e Saturno em 11 fotografias

Júpiter e Saturno estão mais próximos do que alguma estiveram nos últimos 400 anos. Denominada de 'grande conjunção', o último encontro do género entre os dois planetas foi em 1623. Em 2020, milhares de pessoas juntaram-se em diferentes partes do mundo para assistir ao fenónemo. O próximo encontro não será antes de 2080.

A órbitra dos dois planetas garante conjunções de 20 em 20 anos, mas são impossíveis de observar a olho nu por ocorrerem durante o dia.