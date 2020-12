Governo cumpre a tradição e junta-se para almoço no Mercado

Miguel Albuquerque, Pedro Calado e todos os secretários regionais que integram o actual Governo cumpriram a tradição e estão, neste momento, a almoçar no Mercado dos Lavradores.

O líder do Governo madeirense referiu que é já habitual, todos os anos, juntar o executivo no dia 23, no Mercado, para uma sandes de carne vinho e alhos, assinalando, de forma simples, esta época natalícia. Ainda assim, Miguel Albuquerque salientou que, embora sejam mais de uma dezena, estão a cumprir as medidas estipuladas pelas autoridades de saúde, nomeadamente o distanciamento social.

"Para o ano vamos ter, de certeza, a Noite do Mercado, mas este ano temos que limitar as nossas acções e nos contermos", dizia o Presidente do Executivo regional em jeito de mensagem à população. "É importante, neste momento, eu vou voltar a referir, tomar todas as precauções. Nos convívios familiares alargados, ter muito cuidado, fazer, na medida do possível, só com a família de casa, porque, nós, neste momento, temos de conter o número de contágios", alertou Miguel Albuquerque.