Detido por burla, extorsão e devassa da vida privada no Funchal

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária pela presumível prática dos crimes de burla qualificada, extorsão e devassa da vida privada.

Segundo explicou a PJ em comunicado, “o detido, no âmbito da sua atividade profissional, travou conhecimento com a vítima, desenvolvendo com esta uma relação de proximidade, o que conduziu à obtenção de uma quantia monetária elevada, criando-lhe a convicção de que se tratava de um investimento e que passava por dificuldades económicas para o concretizar”.

Posteriormente, perante a recusa da vítima em lhe entregar novos valores, o arguido alterou a sua conduta, exigindo-lhe montantes em dinheiro, para que fotografias e filmes de cariz íntimo partilhados entre ambos não fossem divulgados a amigos e familiares.