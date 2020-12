Sorteio da Taça de Portugal define hoje o caminho até à final

O caminho para a final da Taça de Portugal de futebol define-se hoje no sorteio dos oitavos, quartos e meias-finais, que já conta com sete apurados da I Liga, dois da II Liga e três do Campeonato de Portugal.

FC Porto, detentor do troféu, Benfica, recordista de vitórias na prova, com 26 troféus, e Sporting, líder da I Liga, estão entre os sete primodivisionários qualificados para esta fase, quando ainda faltam disputar quatro encontros da quarta ronda, todos marcados para 23 de dezembro.

Nesse dia, em que se joga a Supertaça Cândido Oliveira, entre o campeão FC Porto e o Benfica, finalista vencido da Taça da época passada, Marítimo, Belenenses SAD e Nacional, da I Liga, recebem, respetivamente, Salgueiros, Sporting de Espinho e Leixões, enquanto o Gil Vicente visita a União de Leiria, em encontros adiados devido a casos de covid-19.

O sorteio de hoje, marcado para as 17:00, que vai ser realizado sem os representantes dos clubes, devido à pandemia, vai determinar já os embates dos oitavos de final, mas também os alinhamentos dos quartos e das meias-finais.

O Estoril Praia, líder da II Liga e 'carrasco' do Boavista, e Académico de Viseu são as equipas do segundo escalão já qualificadas para os 'oitavos', enquanto Torreense, Estrela da Amadora e Fafe são os representantes do Campeonato de Portugal.

Os jogos dos oitavos de final vão ser disputados entre 12 e 14 de janeiro de 2021, os dos quartos entre 27 e 29 de janeiro, enquanto as meias-finais, jogadas a duas mãos, têm datas previstas para 09 e 11 de fevereiro e 02 e 04 de março.

A final está agendada para 23 de maio, quatro dias depois do fim dos dois principais escalões.

Equipas:

- I Liga (7): Sporting, Rio Ave, Moreirense, Santa Clara, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.

- II Liga (2): Estoril Praia e Académico de Viseu.

- Campeonato de Portugal (3): Fafe, Estrela da Amadora e Torreense.

Jogos ainda por disputar da quarta eliminatória:

- Quarta-feira, 23 dez:

Marítimo (I) - Salgueiros (CP), 11:00

União de Leiria (CP) - Gil Vicente (I), 16:00

Belenenses SAD (I) - Sporting de Espinho (CP), 19:00

Nacional (I) - Leixões (II), 20:00