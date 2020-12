Braga vence Rio Ave e volta ao quarto lugar

O Sporting de Braga venceu hoje o Rio Ave, 3-0, na 10.ª jornada da I Liga de futebol, e voltou para o quarto lugar perdido para o rival de Guimarães durante cerca de 24 horas.

Ricardo Horta (43 minutos), Fransério (62) e Paulinho (89) fizeram os golos do regresso aos triunfos dos bracarenses no campeonato depois do desaire da última ronda (2-1 com o Belenenses SAD), que lhes permite regressar ao quarto posto que o Vitória de Guimarães 'roubou' na segunda-feira.

Já o Rio Ave não ganha para o campeonato há quase dois meses (2-0 ao Moreirense, em 31 de outubro) e voltou a mostrar muitas debilidades ofensivas - a equipa de Mário Silva é o pior ataque da prova, a par com o Belenenses SAD.

A única má notícia da noite para a turma orientada por Carlos Carvalhal foi a lesão de Galeno, que começou a apresentar queixas físicas desde cedo e, aos 19 minutos, saiu mesmo com problema no adutor, tendo entrado Al Musrati.

Os bracarenses ficaram sem um dos seus principais desequilibradores e ressentiram-se disso, realizando uma primeira parte desinspirada, mas venceram confortavelmente um Rio Ave inofensivo a atacar.

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados, com o Rio Ave a mostrar até mais qualidade na posse de bola, mas era pouco mais do que inócuo na 'agressão' ofensiva.

Os lances de perigo junto das duas balizas foram raros, pelo que foi sem fazer muito por isso que o Sporting de Braga chegou ao golo: Fransérgio assistiu Castro, que aguentou a carga de Ivo Pinto e serviu Ricardo Horta, que só teve que empurrar (43).

Ainda antes do intervalo, os bracarenses podiam ter chegado ao segundo, mas Iuri Medeiros atirou para fora.

Pertenceu ao mesmo Iuri Medeiros o primeiro remate com perigo da segunda parte, Kieszek teve que se empenhar (56) e o Sporting de Braga chegou ao segundo pouco depois da hora de jogo.

Al Musrati solicitou na esquerda Iuri Medeiros, que cruzou de primeira para o 'coração' da área, onde, sem oposição, Fransérgio não perdoou.

André Pereira esteve perto do golo, naquela que foi a melhor oportunidade para o Rio Ave em toda a partida (86), mas seria o Sporting de Braga a marcar mais um.

Paulinho combinou com Ricardo Horta e, à saída de Kieszek, fez o seu segundo golo no campeonato, nono em todas as competições.