Sporting defende liderança da I Liga e procura pressionar Benfica e FC Porto

O Sporting defende sábado a liderança da I Liga de futebol, frente ao Farense, enquanto no domingo o Benfica joga em Barcelos, com o Gil Vicente, e o FC Porto recebe o Nacional, na 10.ª jornada da prova.

Na penúltima ronda de 2020, os 'leões', que têm dois pontos de vantagem sobre os 'encarnados', segundos classificados, e quatro sobre os 'dragões', terceiros, defrontam uma equipa de regresso ao convívio dos 'grandes', no último jogo do ano no Estádio José Alvalade, despido de público desde março, devido à pandemia da covid-19.

Após o polémico empate em Famalicão (2-2), em que a equipa de Alvalade viu um golo já nos 'descontos' ser anulado pelo videoárbitro (VAR), o Sporting vai tentar regressar aos triunfos na Liga, num encontro em o técnico Rúben Amorim vai continuar a estar ausente do banco, devido a castigo.

Os lisboetas, que venceram o Paços de Ferreira (3-0), para a Taça de Portugal, e o Mafra (2-0), na Taça da Liga, têm praticamente todo o plantel disponível, com Jovane Cabral e Nuno Mendes, que saiu 'tocado' do embate com o emblema da II Liga, a serem as únicas dúvidas.

Um triunfo deixa o Sporting na liderança da I Liga durante o período de natal e coloca pressão sobre Benfica, FC Porto e também Sporting de Braga, quarto colocado, que só entram em campo mais tarde.

O Farense, que já não joga em Alvalade desde 2002, obteve duas vitórias nos últimos três encontros, o que permitiu saltar do último lugar para o 14.º posto, mas fora do Algarve ainda não obteve qualquer vitória e o melhor que conseguiu foi um empate, em quatro jogos.

No domingo, o Benfica, que na última ronda alcançou uma vitória sofrida sobre o Paços de Ferreira (2-1), em que o golo do triunfo só apareceu no período de 'descontos', joga no terreno do Gil Vicente, 12.º classificado, uma das equipas que esta temporada já mudou de treinador, com Rui Almeida a sair e a entrar Ricardo Soares.

A equipa de Jorge Jesus, que não pode apenas contar com André Almeida, a recuperar de lesão grave, vai tentar em Barcelos somar a terceira vitória seguida no campeonato e espera um deslize do Sporting para regressar à liderança do campeonato.

Desde a entrada de Ricardo Soares, o Gil Vicente somou uma vitória e um empate e recebe a formação da Luz com uma das melhores defesas da prova até ao momento. A equipa de Barcelos tem 10 golos sofridos (apenas três nos jogos em casa), menos do que, por exemplo, o próprio Benfica, que tem 11, e o FC Porto, que tem 13.

Essa situação tem preocupado o técnico Sérgio Conceição, com o FC Porto a receber o Nacional, num encontro em que está obrigado a vencer, para não deixar fugir os rivais, e em que também tentará somar apenas o segundo jogo sem golos sofridos no Estádio do Dragão para o campeonato.

De regresso ao primeiro escalão, o Nacional, 10.º classificado, chega com duas derrotas consecutivas ao Dragão, um terreno de má memória para os madeirenses, já que sofreram três derrotas pesadas nas últimas vezes que estiveram no Porto, a maior em 2016/17, por 7-0.

Além de não poder perder mais pontos, os campeões nacionais têm ainda o Sporting de Braga logo atrás, numa ronda em que os bracarenses recebem o Rio Ave na terça-feira, no fecho da jornada, naquele que será o reencontro de Carlos Carvalhal com a sua antiga equipa.

Também no domingo, o Paços de Ferreira, a equipa surpresa da I Liga (sexto lugar), recebe o Boavista, 15.º, na estreia de Jesualdo Ferreira no comando técnico dos 'axadrezados'.

Destaque também para novo duelo, desta vez nos Açores, entre o Santa Clara, sétimo, e o Vitória de Guimarães, quinto, depois de os insulares terem no último fim de semana afastado os minhotos da Taça de Portugal (1-0).

A ronda arranca na sexta-feira, no Algarve, com o duelo entre Portimonense, penúltimo classificado, e Famalicão, 11.º posicionado.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 18 dez:

Portimonense -- Famalicão, 20:30

- Sábado, 19 dez:

Marítimo -- Belenenses SAD, 15:00

Tondela -- Moreirense, 18:00.

Sporting -- Farense, 20:30.

- Domingo, 20 dez:

Paços de Ferreira -- Boavista, 15:00.

Gil Vicente -- Benfica, 17:30.

FC Porto -- Nacional, 20:00.

- Segunda-feira, 21 dez:

Santa Clara -- Vitória de Guimarães, 21:00.

- Terça-feira, 22 dez:

Sporting de Braga -- Rio Ave, 20:15.