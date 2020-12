Notícias em destaque esta terça-feira

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, é hoje ouvido pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), numa audição que decorrerá por videoconferência e versará sobre o Novo Banco.

O escrutínio parlamentar a Mário Centeno tem início às 09:30 numa reunião da COF que decorre no âmbito do plano de atividades da comissão, bem como no âmbito do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PAN relativo a pagamento de bónus aos membros do conselho executivo do Novo Banco, e ainda o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP relativo à auditoria à instituição.

No início do ano, os bónus dos gestores do Novo Banco geraram polémica, que culminou na redução da injeção de capital do Fundo de Resolução no Novo Banco em dois milhões de euros, valor que, segundo o jornal Expresso, correspondia precisamente aos bónus dos gestores do banco.

Em maio, ainda como ministro das Finanças, Mário Centeno classificou o Novo Banco como "a mais desastrosa resolução bancária alguma vez feita na Europa", tendo dito anteriormente que "aquando da separação do banco bom e do banco mau, em 2014, a seleção dos ativos foi mal feita" e "incompetente".

Também na Assembleia da República, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, em representação do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, é ouvida na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a requerimento do grupo parlamentar do PS, sobre a divulgação de testemunhos de possíveis condutas atentatórias dos direitos humanos ocorridas no Centro de Instalação Temporária do aeroporto de Lisboa.

A atuação de agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nas instalações do aeroporto de Lisboa tem estado sob escrutínio após a divulgação do caso de agressão e presumível homicídio de um cidadão ucraniano por três inspetores do SEF.

Ihor Homeniuk terá sido vítima das violentas agressões de três inspetores do SEF, acusados de homicídio qualificado, com a alegada cumplicidade ou encobrimento de outros 12 inspetores. O julgamento deste caso terá início em 20 de janeiro.

Nove meses depois do alegado homicídio, a diretora do SEF, Cristina Gatões, demitiu-se na semana passada, após alguns partidos da oposição terem exigido consequências políticas deste caso.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou entretanto o alargamento do inquérito às denúncias de alegada violência e maus-tratos nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

Num comunicado divulgado no sábado, o Ministério da Administração Interna avançou que o inquérito, aberto em 30 de novembro pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), vai ser alargado no seguimento de novas denúncias de alegada violência e maus-tratos.

CULTURA

O pianista francês Pierre-Laurent Aimard dá hoje o seu último concerto como Artista em Residência 2020 da Casa da Música, no Porto, num programa composto por "Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus", de Olivier Messiaen.

Uma 'suite' de piano com 20 andamentos, a obra foi composta por Messiaen em Paris, em 1944, sendo hoje considerada uma das maiores composições para piano solo do século XX.

Devido à pandemia de covid-19, a Casa da Música recorda que o concerto não tem lugares marcados, mas apenas filas atribuídas, com os lugares a serem distribuídos pelos assistentes de sala no momento. O uso de máscara dentro da Casa da Música é obrigatório em todos os momentos.

DESPORTO

O Sporting de Braga procura repor em cinco pontos a desvantagem face ao líder Sporting, na receção ao Rio Ave, que encerra a 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os bracarenses, quintos classificados com 18 pontos, recebem os vila-condenses, nonos com 11, a partir das 20:15.

A formação comandada por Carlos Carvalhal tenta regressar aos triunfos no campeonato, depois da derrota no terreno do Belenenses SAD (2-1), tal como o conjunto orientado por Mário Silva, que não vence há três encontros.

Os 'arsenalistas' entram pressionados com o resultado de segunda-feira do seu rival e vizinho Vitória de Guimarães, que foi golear o Santa Clara aos Açores por 4-0, 'roubando' assim o quarto posto à equipa de Braga.

INTERNACIONAL

Israel e Marrocos inauguram hoje o primeiro voo direto entre os dois países, e Jared Kushner, o genro de Donald Trump, é um dos passageiros.

Marrocos foi o quarto país árabe a anunciar desde agosto uma normalização das relações com o Estado hebreu, uma iniciativa impulsionada pelo Presidente cessante norte-americano.

A abertura da ligação entre Telavive e Rabat será acompanhada da assinatura de vários acordos ligados ao anúncio do reinício de relações diplomáticas entre Israel e o reino do país magrebino.

A menos de um mês da saída de Trump da Casa Branca, o acontecimento pretende promover a ideia de um êxito do plano de paz para o Médio Oriente da sua administração.

Ao aceitar a ideia de uma normalização com Israel, Marrocos obteve como contrapartida o reconhecimento por parte de Trump da sua "soberania" sobre o Saara Ocidental, ex-colónia espanhola que disputa há décadas com os independentistas da Frente Polisário, apoiados pela vizinha e rival Argélia.

A decisão de Marrocos, como antes a dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão, contraria a posição tradicional dos países árabes de fazerem depender a normalização com Israel de um acordo entre o Estado hebreu e os palestinianos.

LUSOFONIA E ÁFRICA

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) assinam hoje um memorando para criar um mecanismo de apoio à comunidade portuguesa na África do Sul.

A cooperação institucional incidirá sobre os domínios social, formativo, desenvolvimento organizacional, cultural, económico e de saúde, sem prejuízo de serem desenvolvidas ações em outras áreas de atuação.

O acordo será assinado pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, em representação do MNE, e pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho.

PAÍS

O Tribunal de Santa Maria da Feira procede hoje à leitura do acórdão do julgamento de um homem de 23 anos acusado de matar um amigo para lhe roubar 275 euros, em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

O arguido está acusado dos crimes de homicídio qualificado e roubo.

Os factos ocorreram em 17 de setembro de 2019, num estaleiro de obras públicas, onde ambos se tinham dirigido para roubarem gasóleo.

Segundo a acusação, o arguido terá desferido uma pancada na cabeça da vítima para a deixar inconsciente e tirar-lhe bens.