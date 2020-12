Supermercados da Madeira apertam medidas de controlo sanitário

Alguns supermercados da Madeira já estão a implementar medidas mais apertadas no controlo de acesso aos espaços comerciais tendo em vista a prevenção do contágio da Covid-19, depois de o presidente do Governo Regional ter ameaçado, ontem, multar e encerrar as superfícies que não cumprirem com as normas sanitárias em vigor.

É o caso do supermercado Pingo Doce, situado na Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, integrado no centro comercial Anadia Shopping. Na manhã desta terça-feira, dezenas de clientes foram surpreendidos com alterações no acesso àquele espaço que é um dos supermercados do Grupo Jerónimo Martins que mais movimento regista em todo o país.

Um elemento da segurança do estabelecimento foi posicionado à entrada do espaço comercial, a controlar o acesso de pessoas, de acordo com a lotação do espaço e retomando a medição de temperatura para todos os clientes.

Para o efeito, os clientes têm de aguardar a vez, formando uma fila indiana que chega a estender-se até à rua, conforme o DIÁRIO constatou esta manhã.

A cerca de 50 metros, no supermercado Continente, na Rua do Seminário, foram reforçados os dispensadores de álcool gel nas entradas e saídas da superfície comerciais.

Miguel Albuquerque ameaçou ontem, na conferência sobre o estado da pandemia na Madeira, encerrar os centros comerciais e os supermercados que não cumprirem as regras de saúde pública que estão em vigor.

O presidente do Governo Regional criticou as grandes concentrações de pessoas verificadas nas grandes superfícies no Funchal, nomeadamente centros comerciais e supermercados, no passado domingo, pelo que deixou "um último aviso" aos responsáveis.

"É intolerável o que aconteceu", sublinhou, anunciando que a manter-se haverá aplicação de multas e mesmo a possibilidade de ordem para encerrar estes espaços. "A partir de hoje, vai entrar na ordem".