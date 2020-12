Sporting e FC Porto podem estar no caminho de Marítimo e Nacional na Taça de Portugal

Está a decorrer na Cidade de Futebol os sorteios dos oitavos, quartos e meias-finais da Taça de Portugal.

O destaque dos oitavos-de-final da competição, e caso vençam, no próximo dia 23 de Dezembro o Salgueiros e o Leixões as formações de Marítimo e Nacional, respectivamente, terão pela frente dois grandes do futebol Portugal.

Os verde-rubros irão receber o Sporting, enquanto os alvinegros jogam no Estádio da Madeira diante do campeão nacional o FC Porto.

Quanto aos restantes jogos dos 'oitavos' são os seguintes:

Fafe - Belenenses SAD/Sp. Espinho

CF Estrela - Benfica

Rio Ave - Estoril Praia

Sp. Braga - Torreense

Moreirense - Santa Clara

U. Leiria/Gil Vicente - Académico de Viseu