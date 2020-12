Viatura provoca incidente com carrinho de compras na Calheta

Um incidente aparatoso ocorreu, esta manhã, na marginal da Calheta, tendo accionado os Bombeiros Voluntários da Calheta.

Uma cidadã de nacionalidade italiana estava a sair do supermercado com um carrinho de compras, que deslizou para a estrada. Um automóvel que circulava nessa via acabou por embater no carrinho de compras, que acabou por atingir a mulher.

Os bombeiros acabaram por ser mobilizados para o local, mas a vítima indicou encontrar-se bem de saúde e recusou ser transportada para o serviço de Urgências.