Berlim prolonga fecho de fronteiras com Reino Unido e África do Sul

A Alemanha prorrogou "até 06 de janeiro" a proibição da entrada para pessoas procedentes do Reino Unido e da África do Sul, países afetados pelo surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2, anunciaram hoje as autoridades.

Segundo o Ministério da Saúde alemão, a suspensão das ligações de "comboio, autocarro, barco e avião" e a proibição geral de entrada no território de pessoas procedentes desses países estavam inicialmente previstas até 31 de dezembro.

Agora, "a medida vale de 22 de dezembro a 06 de janeiro", referiu o ministério.

As pessoas "com direito de residência na Alemanha" ou "residência habitual" no país podem ser autorizadas a entrar, "após acordo do Ministério do Interior", a partir de 01 de janeiro de 2021.

No entanto, terão de ser testadas à chegada, assim como as pessoas que estiveram nesses dois países nos últimos dez dias.

"Queremos evitar o máximo possível que uma versão potencialmente mais perigosa do vírus se desenvolva na Europa continental", disse o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn.

"A suspensão das ligações entre o Reino Unido e a África do Sul é uma medida de precaução", acrescentou.

Vários países da Europa e também de outros continentes suspenderam os voos procedentes do Reino Unido e da África do Sul após o surgimento de novas variantes do novo coronavírus.

A nova estirpe detetada no Reino Unido poderá ser 70% mais contagiosa do que a anterior, gerando temores num momento em que o mundo já é atingido pela segunda onda da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.191 pessoas dos 376.220 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.