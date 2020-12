Cinco números que marcam esta terça-feira

900

O Grupo parlamentar do PSD valorizou o aumento das bolsas de estudo, por parte do Governo Regional para os universitários, em 900 mil euros.

430

Durante a tomada de posse dos novos membros da direcção da Madeira da Ordem dos Psicólogos, ficou-se a saber-se que existem um total de 430 psicólogos na Região.

43

Três secretarias do Governo Regional publicaram, no Jornal Oficial da Madeira (JORAM), 22 concursos para a admissão de 43 funcionários para diversas áreas e especialidades, sendo que podem concorrer cidadãos sem vínculo à função pública.

22

A tradicional ‘Noite do Mercado’ marcada para amanhã, não irá acontecer este ano devido à pandemia do novo coronavírus. No entanto o Mercado dos Lavradores permanecerá aberto até às 22 horas do dia 23 de Janeiro.

20

A Câmara Municipal do Funchal informa que, fruto do aumento de casos de Covid-19 na Madeira, passa a estar fixado o número máximo de 20 pessoas que podem participar em funerais, cerimónias e eventos fúnebres, nos cemitérios tutelados pelo Município.