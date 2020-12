Só PCP votou contra o Orçamento Regional

As propostas de Orçamento Regional e Plano de Investimentos para 2021 foram aprovados, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, apenas com o voto contra do PCP. De resto, PSD e CDS votaram a favor e PS e JPP abstiveram-se.

Maior orçamento de sempre da Madeira aprovado apenas com um voto contra As propostas de Orçamento Regional e Plano de Investimentos para 2021 foram aprovados, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, apenas com o voto contra do PCP. PSD e CDS votaram a favor e PS e JPP abstiveram-se. É, desde o início da Autonomia, o Orçamento anual aprovado com menor taxa de reprovação e segundo o vice-presidente do Governo, Pedro Calado, é também o maior de sempre, no valor de 2.033 milhões de euros.

Devido a um contacto próximo de um aluno com um caso positivo de covid-19, três turmas da EB1/PE da Quinta Grande, num total de 58 alunos, iniciam isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

A situação de risco elevado de covid-19 em Machico não merecerá, para já, qualquer medida mais restritiva por parte do Governo Regional, anunciou Miguel Albuquerque, argumentando que aquele concelho “neste momento tem duas cadeias que estão perfeitamente identificadas”, por isso se as pessoas cumprirem as medidas que estão determinadas "não vamos impor restrições de âmbito geral”.

Outra notícia de hoje dá conta que a partir da próxima terça-feira, dia 22, e até ao sábado seguinte, primeira Oitava de Natal, dia 26, deverá chover no Arquipélago da Madeira.

Um homem na casa dos 30 anos terá assassinado a ex-namorada numa casa em Londres. O indivíduo, natural do concelho de Santa Cruz, terá disferido 30 facadas que se revelaram fatais para a vítima, que foi declarada morta no local. A mulher é natural de São Martinho.