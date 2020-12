Números que marcam esta terça-feira

10

A crise pandémica está a deixar marcas profundas no sector hoteleiro, com o 'idealista' a revelar que na Região havia em Outubro 10 hotéis à venda, o dobro do que havia sido registado em Março, quando foi declarado o primeiro estado de emergência nacional.

O vice-presidente do Governo Regional está a ser questionado sobre o ORAM2021 e esclareceu que a Região poderá beneficiar de ajudas, da União Europeia, de cerca de 2.000 milhões de euros, até 2027.

O Município da Calheta irá entregar prendas de Natal a 800 crianças do concelho.

De acordo com a informação do Grupo Jerónimo Martins – Pingo Doce, "foram doadas cerca de 21 toneladas de alimentos resultantes da campanha Ajuda Vale, através da venda de 21.189 artigos".

A Câmara Municipal de Santa Cruz acaba de lançar concurso para duas importantes empreitadas de obras públicas, que vão recuperar e valorizar duas importantes estradas no concelho. O investimento é superior a 600 mil euros.