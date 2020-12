Conheça os números desta segunda-feira na Região

-640 indivíduos

Os dados preliminares da demografia de Janeiro a Setembro de 2020 mostram que a Região Autónoma da Madeira registou um saldo natural negativo de -640 indivíduos, resultante do número de nados vivos (1.375) inferior ao número de óbitos (2.015), conforme noticiou a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

4 infecções

Hoje foram confirmadas as infecções de dois enfermeiros e dois assistentes operacionais no Hospital dos Marmeleiros. O SESARAM admite a existência de transmissão do vírus SARS-CoV-2 no interior dos hospitais públicos da Madeira.Essa possibilidade consta de uma comunicação enviada, hoje, a directores de serviço e a um conjunto de outros profissionais, pelo director clínico do SESARAM.

350 euros

Está tudo no ‘Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios aos Alunos do Concelho de Mêda’. Os alunos daquele concelho, que estudem no ensino superior das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, têm um apoio especial para as deslocações. Esse apoio corresponde a uma viagem de ida e volta com um limite de 350 euros.

1,7 milhões

A FrenteMar foi hoje assunto na Assembleia Muinicipal do Funchal. Em causa está um passivo de 1,7 milhões de euros, valor que a ser canalizado para a empresa seria primeiro para pagar aos trabalhadores e depois para pagar aos fornecedores. A proposta de dissolução imediata da FrenteMar foi chumbada.

75 propostas

O grupo parlamentar do PS Madeira irá levar 75 propostas à discussão do Orçamento Regional para 2021 em sede de especialidade, por forma a melhorar o documento em matérias como: protecção do emprego, auxílio efectivo às empresas, medidas de estímulo à coesão territorial e de capacitação da população em risco de pobreza, corrigindo desigualdades sociais flagrantes.