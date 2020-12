77% das mulheres dispensam a gravidez para serem felizes

A esmagadora maioria das madeirenses considera que a natalidade deve ser incentivada, apesar de 87% admitir ser capaz de criar um filho sozinha, sem uma relação estável, revela o ‘Inquérito à Fecundidade – 2019’. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 22 de Dezembro. Um tema para aprofundar nas páginas 4 e 5 do seu matutino.

A ocupar a maior mancha gráfica da capa do DIÁRIO de hoje, está o 'caos' nos centros comerciais e o 'ultimato' lançado por Miguel Albuquerque. O presidente do Governo Regional lançou um forte apelo à responsabilidade dos madeirenses para evitar recolher obrigatório durante esta quadra e ameaça encerrar os espaços que não cumprirem as normas sanitárias.

Tudo isto numa altura em que sobe para 10 as mortes associadas à covid-19 e a Região soma 26 novas infecções. Para ler nas páginas 8 a 11.

Outros assuntos hoje em destaque:

59,4% dos alunos tem acção social escolar

A percentagem de beneficiários em 2019 está próxima do maior valor registado na última década na Madeira, revela relatório sobre o Estado da Educação (p. 12).

PSD e CDS chumbam Orçamento do Funchal

Presidente da Câmara fala em boicote que coloca em causa o futuro da cidade (p. 3).

Restrições já afastaram meio milhar de turistas

Cinco voos foram cancelados na Madeira ontem, primeiro dia em que vigoram as novas regras à mobilidade de cidadãos britânicos em território português. Hotéis perdem 40% das reservas. Dupla testagem para viajantes oriundos do Reino Unido começa hoje (p. 6 e 7)

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.