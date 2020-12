Preço dos passes e bilhetes da HF e Companhia dos Carros de S. Gonçalo mantêm-se em 2021

O preço dos passes e dos bilhetes das empresas Horários do Funchal e Companhia dos Carros de São Gonçalo manter-se-ão inalterados em 2021, de acordo com decisão do Conselho de Governo da Região Autónoma da Madeira.

"Assim, para a Horários do Funchal, o valor dos passes sociais irá manter-se o mesmo de 2020 como, também, as suas condições de acesso, para os diferentes utilizadores. Manter-se-á, também, a gratuitidade para os passes sociais para crianças até aos 12 anos (inclusive) e reformados e pensionistas de qualquer regime da segurança social, cujo rendimento mensal seja igual ou inferior a 240 euros. Por último e, relativamente, aos bilhetes de bordo e pré-comprados também se manterão no valor de 1,95 euros e 1,35 euros (1,25 euros acima de 10 viagens) respectivamente", revela através de uma nota de imprensa.

Adianta ainda que para o serviço interurbano, também manter-se-ão inalterados os preços de todos os tipos de passes sociais, assim como as suas condições de acesso, independentemente da zona de residência do seu titular. Manter-se-á, também, a gratuitidade para os passes sociais para crianças até aos 12 anos (inclusive) e reformados e pensionistas de qualquer regime da segurança social, cujo rendimento mensal seja igual ou inferior a 240 euros.

Por último, os bilhetes de bordo, também manterão os valores praticados em 2020.

"Com esta medida, o Governo Regional da Madeira, continua a sua aposta na promoção da mobilidade e de coesão social que, desde Abril de 2019, teve um êxito imediato, que se traduziu em grande poupança para os utilizadores do transporte público e, à excepção do atual cenário de pandemia, no aumento do número de utilizadores do transporte público", concluiu.