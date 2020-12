PS defende reforço dos transportes públicos e redefinição dos horários

O Grupo Parlamentar do PS Madeira defendeu hoje o reforço dos transportes públicos e a redefinição dos horários para reduzir os aglomerados nas paragens e a lotação dos autocarros.

A tomada de posição socialista surge no seguimento do chumbo do PSD à proposta do PS que pretendia a realização de uma audição parlamentar ao presidente da administração da Horários do Funchal.

“Não há frequência adequada de transportes públicos”, constatou Rui Caetano, salientando que, por esta razão, existe “aglomerados junto às grandes escolas do Funchal, sobretudo em hora de ponta”. Além disso, a frequência de autocarros registada até ao momento “não consegue escoar no tempo adequado os alunos, como forma evitar ajuntamentos e garantir a sua segurança”, frisou ainda o socialista.

No seu entender, bastava haver “maior frequência de autocarros nas horas de maior fluxo de passageiros para garantir a salvaguarda dos utentes”, situação que o PS gostaria de abordar junto do presidente da Horários do Funchal, assim como a redefinição dos horários dos transportes públicos para o período de Covid-19, com vista a reduzir os aglomerados face ao crescente número de infectados registados diariamente na Região.