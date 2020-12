Museu de História Natural reabre no início de 2021

O Museu de História Natural do Funchal vai reabrir ao público no início de 2021. As obras de remodelação levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal ficam concluídas no mês de Janeiro, altura em que este espaço voltará a estar disponível ao público.

Nos seus 86 anos de actividade, celebrados em 2020, esta foi a intervenção mais substancial no Museu realizada no último meio século, desde a criação do Aquário, e terá implicações assinaláveis naquele que será o futuro do espaço. O investimento ascende a um milhão de euros.

O Vereador Rúben Abreu, que tutela as Obras Públicas na Autarquia funchalense, visitou os trabalhos e enalteceu uma das principais obras que a Autarquia vai concluir no próximo ano, com impactos “em termos de promoção da vitalidade cultural da cidade, e no que respeita à preservação do património edificado municipal, intervindo num símbolo municipal que não tinha obras substanciais há mais de 50 anos”.

A requalificação do Museu de História Natural do Funchal incidiu no património edificado do emblemático Palácio de São Pedro, visando preservar uma das mais significativas construções do concelho dos finais do século XVIII.

Antiga casa nobre da família Carvalhal, o Palácio de São Pedro é uma das mais belas construções da cidade e das que melhor guardam as características originais da sua época de construção, tratando-se, por isso, “de um edifício que requereu redobrada atenção no decurso desta intervenção, de modo a salvaguardar a sua fidelidade arquitetural, explicou o Vereador, referindo que esta intervenção será “mais um exemplo de reabilitação do património histórico do Funchal, promovida pela CMF”, explica o autarca.

Uma das novidades é a criação de um snack-bar e uma loja temática para reforçar a atractividade da oferta e gerar novas receitas. Em carteira fica a segunda fase do projecto, que passará pela revisão e adição do espólio museológico, aplicação de nova metodologia científica e por uma modernização de galerias, com especial atenção à vertente multimédia.

Rúben Abreu conclui que o investimento “vai cumprir todas as modernas exigências dos espaços de visita ao público, mas enaltecer igualmente aquela que é a identidade do Museu de História Natural do Funchal”, já que se trata de um projecto que está “em consonância com a revitalização urbana da Baixa da cidade, com a qual o Município do Funchal continua fortemente comprometido, perspetivando-o como um exemplo catalisador para a importância de continuar a reabilitar a História e a Cultura do Funchal nos próximos anos”.