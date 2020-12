Saldo natural continua negativo, ainda sem expressão do impacto da pandemia

Na análise da DREM, comparando o mesmo período de 2019, "os números de nados vivos (1.408) e de óbitos (2.034) foram superiores, determinando um saldo natural igualmente negativo (-626 indivíduos), embora de menor dimensão que o registado nos primeiros nove meses deste ano", reforça.

De notar que se no tocante aos óbitos há uma redução de 19 mortes nesses nove meses, no que toca aos nascimentos, menos 33, ainda não é possível assinalar o forte impacto que poderão ter tido as indefinições quanto ao futuro na decisão das mulheres e homens terem filhos durante esta pandemia. Esse impacto poderá começar a ter maior visibilidade a partir do 10.º mês, provavelmente quando forem conhecidos os dados do saldo natural do 4.º trimestre. No entanto, em 2019 tinham ocorrido menos 28 nascimentos em relação a 2018 e este ano, em apenas 9 meses, a redução já é bem superior.

Além disso, "até ao final do 3.º trimestre de 2020, foram também averbados 5 óbitos com menos de 1 ano e 3 fetos mortos", acrescentando-se que "entre Janeiro e Setembro de 2019, o número de óbitos com menos de 1 ano foi ligeiramente inferior (4 óbitos), tendo-se registado o mesmo número de fetos mortos".

No período em referência, "realizaram-se 405 casamentos, menos 324 que no período homólogo, representando uma redução de 44,4%", aqui claramente com o impacto da pandemia, devido às restrições a eventos públicos e com muita gente, nota-se que muitos casais optaram por adiar os laços matrimoniais.