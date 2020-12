'Peças de mesa do Palácio de São Lourenço no séc. XX' em exposição a partir de sexta-feira

O Palácio de São Lourenço acolhe, a partir das 15 horas desta sexta-feira, a exposição temporária 'Peças de mesa do Palácio de São Lourenço no séc. XX', evocando momentos assinalados ao longo do séc. XX, em que os melhores serviços de jantar e peças de mesa ornamentavam as mesas em recepções oficiais.

De acordo com o gabinete do Representante da República, "estas peças ilustram não apenas a evolução das artes de mesa, mas a história da utilização oficial do Palácio de São Lourenço desde o início do séc. XX aos anos 70". " Evocativas de épocas, conjunturas e proveniências muito diversas, estas peças não estão usualmente expostas ao público, pretendendo esta exposição temporária dá-las a conhecer aos visitantes do Palácio de São Lourenço", explica.

Tal como é habitual, as visitas ao palácio são de entrada livre, mas devido à

limitação do número de visitantes, estão sujeitas a marcação prévia. As inscrições para visitas a esta exposição, a partir das 15h00 do dia 18/12, deverão ser efetuadas pelo tel. 291202530 ou e-mail [email protected]

O público deverá usar máscara durante todo o percurso visitável, autorizar a medição prévia da temperatura, desinfectar as mãos à entrada e manter o distanciamento físico preconizado, em cumprimento das normas de prevenção de pandemia presentemente em vigor na RAM.