Caminho Braga a Santiago declarado traçado oficial da Peregrinação Europeia de Jovens

O Caminho da Geira e dos Arrieiros foi incluído pela Igreja no conjunto de nove “itinerários oficiais” da Peregrinação Europeia de Jovens a Santiago de Compostela, que decorre em agosto de 2021 no âmbito das celebrações do Ano Santo Jacobeu.

A inclusão do traçado, que liga Braga a Santiago de Compostela, na distância de 240 quilómetros, foi confirmada esta quarta-feira, dia 16, pelo presidente da Associação Codeseda Viva: “O arcebispado de Compostela convidou-nos em novembro para colaborarmos na preparação da peregrinação”, explica o presidente da associação, Carlos de Barreira.

“Esta decisão é importante porque dá visibilidade europeia a este caminho, ao participar num encontro que tem muita repercussão internacional; e confirma a intenção da Igreja, com a qual temos uma muito boa relação, de continuar a potenciar este itinerário jacobeu”, adianta Carlos de Barreira.

A associação estudou as condições disponíveis no Caminho da Geira e dos Arrieiros e concluiu que o grupo terá o máximo de 200 peregrinos. Neste momento, está a delinear as etapas e a encontrar locais para pernoitarem e tomarem as refeições, em colaboração com os municípios e a organização da Peregrinação Europeia de Jovens 2021.

O plano da peregrinação, ainda sujeito a ajustes, tem cinco etapas, na distância total de 100 quilómetros, e prevê partidas e chegadas em Ribadavia ou Berán, Feás, Soutelo de Montes, Codeseda, Pontevea e Santiago de Compostela. Naturalmente, o caminho poderá ser percorrido desde Braga por outros peregrinos, com objetivos similares ou diferentes, que não estejam integrados neste projeto.

Segundo a organização da Peregrinação Europeia de Jovens a Santiago 2021, “para chegar até ao túmulo do Apóstolo Santiago existem nove caminhos oficiais preparados para peregrinos”: Inglês, Francês, Norte, Primitivo, Via da Prata, Português, Variante Espiritual, Costa da Morte e o Caminho da Geira e dos Arrieiros. “Com o objetivo de não sobrecarregar os trajetos”, a organização “vai gerir todos os grupos participantes na peregrinação”.

"Jovem, levanta-te e sê testemunha. O Apóstolo Santiago espera-te” é o lema deste encontro, que decorre de 4 a 8 de agosto, convocado por ocasião do Ano Santo Jacobeu 2021. Os peregrinos percorrem os caminhos de Santiago nos finais de julho e início de agosto, prevendo-se a chegada de milhares de jovens entre os dias 3 e 5.

O Caminho da Geira e dos Arrieiros foi reconhecido pela Igreja, em março de 2019, quando o delegado de peregrinações do cabido da Catedral de Santiago, o deão Segundo L. Pérez López, assinou um certificado onde refere que o traçado cumpre "as condições de outros caminhos de peregrinação" e por isso "concede a Compostela" a quem o percorrer.

O itinerário foi também foi reconhecido, a 16 de novembro de 2020, pela associação Eixo Atlântico. “Os nossos especialistas e peritos indicaram que os itinerários do guia “Um Caminho de Futuro” estão reconhecidos e certificados. Por isso estão presentes”, explicou o secretário geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, referindo que “a publicação tem por base elementos rigorosos aportados por peritos”.