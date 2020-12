Último volume da 'História da Madeira, Século XX' apresentado amanhã

Amanhã, dia 17 de Dezembro, pelas 12 horas, o auditório do Colégio dos Jesuítas será palco do lançamento da apresentação do livro 'História da Madeira. Século XX - O caminho para a Autonomia', de Rui Carita.

Este é o sexto e último volume de uma edição lançada, através da Imprensa Académica, pela Associação Académica da Universidade da Madeira, com o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, com o objectivo de celebrar os 600 anos da Madeira e do Porto Santo.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcará presença na cerimónia.

"Este trabalho é o culminar de uma colecção que iniciou com o Século XV, sendo os restantes volumes, todos eles de autoria de Rui Carita, dedicados a cada um dos séculos seguintes", destaca uma nota da presidência do Governo Regional dirigida à imprensa.

Com efeito, esta colecção destaca a importância da Autonomia, passando pelos vários eventos que marcaram as duas metades do século XX quer a nível nacional quer internacional (como o fim da Monarquia, a Primeira República, as grandes guerras mundiais, o Estado Novo, a ditadura e a revolução do 25 de Abril; a democracia, a Autonomia e a criação do governo próprio a anteceder o estatuto de Região Ultraperiférica Europeia).

Na obra são igualmente destacadas figuras e acontecimentos relacionados com este longo percurso.

O livro traça com detalhe a realidade insular durante o século XX e está enriquecido com cerca de 200 ilustrações e várias notas explicativas.

Sobre o autor

Rui Carita nasceu em 1946 e é historiador, professor catedrático de Arte e design da UMa, onde foi vice-reitor e pró-reitor para a área de projectos científicos. No exterior foi professor convidado da Universidade de Pisa e trabalhou na área de recuperação e património com a Universidade de Santa Catarina, no Brasil. Esteve também nos Emirados Árabes Unidos no projecto de arqueologia nas antigas fortalezas portuguesas do Golfo da Arábia.

É o autor dos seis volumes da coleção 'História da Madeira', que começou há seis anos.

Rui Carita publicou várias obras sob a chancela da Imprensa Académica, entre as quais 'Colégio dos Jesuítas – Memória Histórica', que assinalou a abertura do antigo Colégio dos Jesuítas do Funchal e que é uma das 50 obras que tem o seu nome.

Sobre a Editora

A Imprensa Académica trata-se de uma editora universitária portuguesa, criada em 2014 pela Associação Académica da Universidade da Madeira, que desenvolve linhas editoriais que refletem a atividade científica das universidades e das demais instituições de ensino superior. Tem por missão a publicação de obras de mérito científico e cultural.

Ao longo dos anos tem publicado em vários domínios do saber para promover e fomentar a investigação científica, além de divulgar os trabalhos produzidos nas instituições de ensino superior e incentivar a interação com a sociedade.

Desde a sua génese, publicou 48 obras em várias áreas do saber, por iniciativa da sua equipa de voluntários e colaboradores, alunos e antigos alunos, e de propostas recebidas por autores, professores, investigadores e organizações.