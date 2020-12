Museu Etnográfico da Madeira lança 'Caderno de Campo' sobre 'Lapinhas d’A Festa'

O n.º4 da colecção Cadernos de Campo, da responsabilidade do Museu Etnográfico da Madeira (MEM, versando as 'Lapinhas d’A Festa' será lançado hoje, pelas 18 horas.

Sobre este livro, o MEM refere na sua página do Facebook que "na Madeira, os festejos do Natal são vividos de uma forma muito intensa e a preparação desta Festa, como é designada, pela sua importância na vida insular, revestiu-se, sempre, de minuciosos preparativos e rituais, sendo que a armação do presépio ou lapinha, como é costume chamarmos aqui no arquipélago, constitui, um desses rituais simbólicos com muita tradição. Esta publicação é dedicada a esse ritual, visando-se, sobretudo a divulgação dos presépios tradicionais de escadinha e de rochinha, incidindo sobre a sua montagem e os artefactos utilizados na sua ornamentação".

Recorde-se que o projecto editorial do MEME, a colecção Cadernos de Campo, tem como principal objectivo trazer a público, como o design gráfico e o próprio nome sugerem, o resultado do trabalho de investigação efectuado pelo museu, em trabalho de campo, para recolha, inventariação, preservação e divulgação do nosso património cultural material e imaterial, geralmente com pouca visibilidade.

"Este projecto vem completar o trabalho de divulgação, desenvolvido pelo museu ao longo de mais de 20 anos, visível na exposição permanente e nas inúmeras exposições temporárias, com as quais pretendeu-se trazer a público, com uma periodicidade constante, a investigação desenvolvida no museu e as suas coleções que se encontram em reserva, permitindo a sua rotatividade", refere a informação, acrescentando que "estas edições não pretendem ser estudos teóricos exaustivos dos temas, mas, essencialmente, estudos etnográficos, de divulgação de utensílios, técnicas e rituais, testemunhos preciosos do nosso património cultural, recolhidos em trabalho de campo, para estudo, inventariação, exposição e divulgação".

"As obras têm, também, como objectivo, salvaguardar e divulgar o 'saber-fazer' ancestral, associado a várias actividades tradicionais, testemunhos do nosso património cultural, estimulando também potenciais jovens interessados em dar continuidade a algumas artes, motivo pelo qual privilegiamos, nestas edições, a fotografia e a ilustração, apresentando, de forma minuciosa, as cadeias operatórias de confecção dos artefactos. Os livros têm, na sua maior parte, textos, fotografias e ilustrações, da autoria dos técnicos do museu, trazendo a público, o trabalho que toda a equipa desenvolve nesta instituição", refere o MEM.

Até esta data foram publicados três números desta colecção: o Nº1, 'Artefactos em cana vieira', foi publicado em 2017; Em 2018, foi publicado o Nº2, com o título 'Traços de madeira. A arte de embutir'; e o Nº3 desta colecção, 'Festas e Romarias da Madeira' foi editado em 2019, ano em que o Museu Etnográfico da Madeira candidatou este projecto editorial aos Prémios da Associação Portuguesa de Museologia, tendo sido premiado, na categoria de INVESTIGAÇÃO, nos Prémios APOM 2020.

Exposição abre hoje ao público

Hoje, também pelas 18 horas, abre ao público no MEM a exposição 'Plantas d'A Festa' que ficará patente ao público até 16 de janeiro de 2021.

A mostra pretende trazer a público algumas das diferentes espécies vegetais, utilizadas na ornamentação das lapinhas. A escolha deste tema, prendeu-se com a importância de determinadas espécies, nesta festividade, cruzando-se, deste modo, a botânica com a etnografia e valorizando, simultaneamente, o património natural e o património cultural. "Muitos dias antes da Festa, as pessoas começam a procurar no mercado e nas ruas circundantes, as chamadas “verduras” e flores típicas desta época, para as ornamentações natalícias, mantendo-se uma tradição secular."

O MEM refere ainda que, "nesta exposição, embora destaquemos as plantas utilizadas na conceção dos presépios tradicionais, quisemos, também, fazer referência a algumas outras plantas, utilizadas na época natalícia, para diferentes fins".