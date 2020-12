Chega visitou associação ANIMAD

O CHEGA "sentiu necessidade" de visitar a ANIMAD "por várias razões", mas uma delas prendeu-se pela "conjuntura actual", neste caso devido à "alimentação aos animais recolhidos e protegidos por esta associação".

"O nosso contributo foi pequeno, uma vez que ao presenciarmos a forma como esta associação se dedica aos animais, é um contributo praticamente insignificante. O Chega Santa Cruz com esta visita pretende também mostrar a sensibilidade que tem para com os animais, sejam eles quais forem, a forma como são tratados e suas associações de proteção aos mesmos, mostra que não é anti natureza como muitos tentam fazer pensar", pode ler-se no comunicado dirigido às redações.

Nesta quase insignificante visita, pois muito pode ainda ser feito, ficamos a conhecer os responsáveis desta associação. Responsáveis estes, que ficaram bem patentes nas nossas mentes o quanto se desdobram em todos os aspetos, para dignificar, para abrigar aqueles animais que, infelizmente muitos abandonaram, ou, aqueles animais que, ficaram entregues à sua sorte aquando de algum tipo de acidente. Foi nesse momento que o Chega Santa Cruz comprometeu-se a apoiar no que poder esta associação através dos seus membros. CHEGA

Ao todo são 125 animais abrigados, alimentados, "saudáveis e sociáveis" que esta associação tem a seu encargo num terreno adquirido no concelho de Santa Cruz, no sítio das Águas Mansas. Este terreno, segundo o partido, "poderia ter água de rede e não tem", pelo que "poderia ter sido ajudada pela Câmara Municipal de Santa Cruz no acesso à água, pois a poucos metros do respectivo terreno passa a água da rede sob a tutela desta mesma" autarquia.

Não se percebe como pode uma Câmara com o executivo JPP “Juntos pelo Povo” não seja sensível a este assunto ou a outros assuntos relacionados com problemas e dificuldades que esta associação sofre. Aliás ficou-se a saber que a parca ajuda que possuem vem ainda de alguma sensibilidade do GR e de cada vez menos populares, pois a conjuntura não tem facilitado. O Chega Santa Cruz questionou quais as relações que esta associação detêm com a CMSC, ao que nos é passada uma sensação de tristeza, de desânimo, de desilusão total. Pois têm objetivos, ideias, pretensões de fazer daquele abrigo algo que possa interagir diretamente com a população e não ser apenas e só onde os animais vivem e a respetiva camara nada faz.

O trajecto de acesso ao terreno "é apenas feito por veículos todo o terreno, isto atualmente, pois a estrada está em tão mau estado e sem qualquer manutenção que dificulta qualquer veículo de se aproximar, apesar de existir luz em todo o seu trajeto, ainda assim os responsáveis sempre que solicitados transportam quem os quiser visitar".

Segundo o CHEGA, a ANIMAD "procedeu à reflorestação de zonas onde não havia outrora árvores, instalou no seu perímetro sistema de água para em caso de incêndio proteger o abrigo, proceder à instalação de um tanque de água para qualquer eventualidade".

"Tudo isto pelo amor aos animais. O Chega Santa Cruz não é alheio às dificuldades que esta associação passa, nomeadamente, cobertas para os animais, estrados em madeira, um abrigo para melhor armazenar a alimentação oferecida, Luz e água de rede, acesso, ajudas na limpeza dos terrenos envolventes, ou outro tipo de ajuda que é dada a outras associações".