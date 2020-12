Manual de Anatomia Humana para Estudantes com participação da UMa

Foi ontem apresentado em Lisboa o manual ‘Anatomia Humana – Manual para Estudantes’, que conta com participação da Universidade da Madeira (UMa).

O manual é o resultado laborioso de anos de trabalho científico e pedagógico de um conjunto de Professores e Assistentes de quase todas as Faculdades e Escolas de Medicina do país e outras, como as de Farmácia e de Belas Artes da Universidade de Lisboa, do Instituto Universitário Egas Moniz, e também do Ciclo Básico de Medicina da Universidade da Madeira. Foi coordenado pelos três professores que estão também referenciados como seus autores: António Gonçalves Ferreira e Lia Lucas Neto, da Universidade de Lisboa; e Ivo Álvares Furtado, da Universidade da Madeira.

A Edição em Portugal, de um Manual de Anatomia Humana em língua portuguesa e por autores nacionais, constitui “um marco importante, sendo muito esperado pelos estudantes portugueses de Medicina e de outras áreas da Saúde”, refere nota da UMa, salientando que a Academia Portuguesa “está de parabéns, através de todos os docentes envolvidos nesta edição, e em especial o Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa, nas pessoas dos Professores Doutores, António José Gonçalves Ferreira (Professor Catedrático de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa) e Lia Lucas Neto (Professora Auxiliar Convidada da Faculdade de Medicina de Lisboa), e também a Universidade da Madeira e em particular o Professor Doutor Ivo Álvares Furtado, Professor Catedrático de Anatomia, Presidente da Faculdade de Ciências da Vida da Universidade da Madeira e actual Presidente da Sociedade Anatómica Portuguesa, por terem participado de forma tão destacada neste projecto pedagógico marcante para a literatura científica de referência na área da Anatomia Humana, com projeção Nacional e Internacional”.

A PrimeBooks foi a editora escolhida para esta publicação Científica, que disponibiliza um manual versátil, comparativamente economicamente acessível, com grande riqueza iconográfica e incluindo, no final de cada capítulo, questões para treino das aptidões adquiridas.

Os autores pensaram em disponibilizar aos seus alunos um auxiliar e orientador de formação disponível à cabeceira, para consulta permanente e fidedigna, podendo dispensar o recurso frequente a literatura externa porventura menos adequada à formação desejada em Anatomia Humana, contemplada no atual modelo formativo de Bolonha. A edição deste livro deixa espaço para a motivação a um estudo mais profundo de especialização em Anatomia que os alunos possam encontrar em outras fontes fidedignas.