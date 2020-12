Rui Carita e Carlos Fino recebem título de Professor Emérito

A Universidade da Madeira (UMa) atribuiu o título de Professor Emérito aos Professores catedráticos Rui Alexandre Carita Silvestre e Carlos Manuel Nogueira Fino, através dos Despachos N.º 259/R/2020 e N.º 260/R/2020, de 17 de Dezembro, respectivamente, com efeitos a partir de 25 de Setembro de 2020, data em que a Comissão Académica se pronunciou favoravelmente à concessão deste titulo.

De acordo com o Regulamento para atribuição do Título de Professor Emérito da UMa, esta distinção honorífica pode ser concedida aos professores que pertenceram ao quadro da Universidade, que se encontrem na situação de jubilados, aposentados ou reformados, de excepcional mérito, que se tenham distinguido pela sua acção e elevado prestígio adquirido, e pela sua contribuição para a projeção regional, nacional e internacional da Universidade da Madeira.

O Professor Doutor Rui Carita desempenhou diversos cargos e funções na UMa, tendo participado directamente no desenvolvimento da Instituição, salientando-se a sua actividade como pró-reitor e vice-reitor, além do seu papel nas obras de requalificação do Colégio dos Jesuítas.

No âmbito da sua actividade docente, leccionou sobretudo nas áreas de História, Cultura e Artes. Orientou dezenas teses de mestrado e doutoramento e integrou júris de provas. Actualmente, mesmo após a sua apresentação, continua a colaborar com a Faculdade de Artes e Humanidades, lecionando pro bono unidades curriculares, sobretudo nos Mestrados, e orientando teses de mestrado e doutoramento.

Tem uma vasta obra publicada, com cerca de cinco dezenas de livros e catálogos e mais de cem artigos, e integra diversos projectos científicos nacionais e internacionais. É ainda membro de vários Institutos e Associações, assim como assessor para a área de Reabilitação de Património Edificado na cidade do Funchal e da Universidade Estatal de Santa Catarina, no Brasil, para o projeto de reabilitação das fortalezas da barra e de resgate submarino. Atualmente, é o Provedor do Estudante da UMa.

O Professor Doutor Carlos Fino é docente da UMa desde a sua fundação, tendo passado por todas as categorias profissionais até chegar a Professor Catedrático, em 2013. Foi pioneiro das experiências de exploração educacional de computadores, e utilização da linguagem Logo e outros tipo de software na sala de aula, na RAM, tendo sido o criador da linha de investigação em Inovação Pedagógica, em 2003, que esteve na origem do Doutoramento e do Mestrado em Ciências da Educação, na especialidade de Inovação Pedagógica.

Foi também orientador de 14 teses de doutoramento e mais de 40 dissertações de mestrado, já finalizadas, tendo participado em 7 júris de agregação e mais de 50 júris de doutoramento.

Publicou numerosos artigos de circulação nacional e internacional, com arbitragem científica, que tem sido profusamente referenciado. Foi ainda avaliador de projetos de investigação submetidos à FCT e avaliador externo de todos os programas de educação e formação de professores na República da Lituânia. Desempenhou diversos cargos e funções académicas, incluindo a de Presidente da Faculdade de Ciências Sociais.