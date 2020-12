"Ofertas" do Governo aos funchalenses "não convencem"

O autarca do Funchal referiu hoje que o Governo Regional inscreve no seu orçamento regional para 2021 obras que já estão prontas. "São estas as ofertas aos funchalenses?". Miguel Silva Gouveia alerta os deputados municipais para que prestem maior atenção ao orçamento previsto para o município.

Na discussão sobre o orçamento municipal para 2021, a vereadora Madalena Nunes destacou a aposta na área da igualdade e na área social, "cortando a fatalidade da pobreza".