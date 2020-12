Madeira Safe lança ofertas para viajantes que chegam à Região

Está já acessível em www.madeirasafetodiscover.com/app e na appstore/playstore a nova App Madeira Safe to Discover que possibilita aos viajantes, tanto turistas como residentes, a conquista de experiências para todos os gostos, quer na Madeira como no Porto Santo.

São mais de 80 experiências divididas em dois níveis – Silver e Gold - que poderão ser adquiridas pelos utilizadores mediante o cumprimento de um conjunto de acções que, por sua vez, resultam na aquisição de pontos e que mais tarde poderão ser trocados por uma destas experiências.

Estão também listadas um conjunto de entradas em atracções locais como jardins, museus e centros culturais. A oferta de experiências/entradas é limitada e está sujeita à disponibilidade existente.

Através da app, os viajantes poderão preencher todas as informações requisitadas pelas autoridades de saúde regionais para a entrada e permanência na RAM, bem como submeter comprovativo de realização de teste PCR à Covid-19, realizado nas 72 horas prévias ao embarque. Esta última acção é, aliás, a que maior número de pontos atribui, qualificando de imediato o utilizador para a aquisição de uma experiência Silver. Os pontos são adquiridos através das seguintes acções:

- Registe-se na App Madeira Safe to Discover – 5 pontos;

- Preencha o inquérito epidemiológico antes ou quando chegar ao destino– 5 pontos;

- Submeta um certificado / comprovativo de realização do teste à Covid-19 prévio à sua viagem – 30 pontos;

- Ative a permissão para receber notificações “push” – 5 pontos;

- Partilhe a app nas suas redes sociais – 5 pontos;

- Utilize a app diariamente – 1 ponto por dia;

- Informe-nos do seu estado de saúde diário em “Como estou” – 1 ponto por cada atualização (máximo de 2 pontos por dia).

A app encontra-se integrada com a página da autoridade de saúde www.madeirasafe.com, pelo que as acções realizadas na app serão sempre reflectidas no registo do utilizador desta página web, desde que o utilizador valide essa autenticação.

Para anunciar a nova app a AP Madeira lançou uma nova campanha online nos formatos redes sociais e display onde promove e incentiva o download da aplicação nos seus principais mercados turísticos.

Esta é mais uma iniciativa levada a cabo pela APM, em parceria com o IASAÚDE e o ITI/LARSyS do Instituto Superior Técnico, no âmbito do projecto Mare Science4Covid apoiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no sentido de comunicar a Madeira e o Porto Santo como destinos de férias seguros, procurando ainda dinamizar a actividade dos agentes de restauração e animação turística locais, assim como promover um conjunto de experiências diversificadas e dirigidas a vários públicos