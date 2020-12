Presidentes da ALM e do GR pedem restrições de convívios

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o Secretário Regional de Economia, Rui Barreto, apresentaram esta manhã cumprimentos de Natal ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, numa comitiva reduzida devido à pandemia.

Apesar das preocupações com as novas restrições no Reino Unido e da conjuntura pandémica atual, Miguel Albuquerque perspetiva no próximo ano “iniciar a nossa recuperação, quer em termos de saúde pública quer em termos de economia”.

Ao Presidente do Assembleia garantiu total disponibilidade de colaboração do executivo madeirense, “sobretudo pode contar com o respeito e a presença do Governo neste órgão soberano da Autonomia política”, disse. Reforçou também que “este é um Governo que respeita e leva em linha de conta a Assembleia como um alicerce base da Autonomia política. O único regime, curiosamente, parlamentar em Portugal é o da Madeira”, referiu. “Temos um regime parlamentar puro onde o Governo responde diretamente à Assembleia e sobretudo numa Assembleia bem representativa dos madeirenses, uma vez que temos um círculo único”.

Presidente do parlamento madeirense aponta três prioridades para 2021

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira manifestou também a esperança de um próximo ano melhor e apontou “três grandes prioridades para 2021”.

A primeira é “recuperar a economia e o emprego”, a segunda “restabelecer a estabilidade e o tecido social e reduzir as desigualdades existentes na nossa Região, também provocadas por esta crise”. Como terceiro grande objetivo disse ser preciso “alcançar o novo modelo de financiamento das Autonomias perante o Estado. Estou certo que o parlamento estará, em conjunto com o Governo, nestas três frentes”, vincou José Manuel Rodrigues.

A cerimónia de apresentação de cumprimentos de Natal, entre governantes, serviu ainda de mote para o Presidente da Assembleia Legislativa madeirense exaltar a “cooperação institucional exemplar que tem existido do Governo Regional para com o parlamento, que também tem ajudado no combate à pandemia e nos tempos difíceis que vivemos”.

José Manuel Rodrigues aproveitou o momento para “felicitar o Governo pela a ação decisiva e corajosa que tem tido no controlo sanitário da pandemia e nas medidas que tem tomado, apesar de todas elas serem insuficientes face à dimensão da crise económica e social que estamos a atravessar”, disse.

Aos madeirenses e porto-santenses pediu “para que sigam as diretrizes do Governo Regional e das autoridades de saúde para que os convívios sejam comedidos e menos intensos, sem deixar de haver a alegria da Festa”. Frisou que “temos que estar conscientes que o melhor presente que podemos oferecer a cada um dos nossos familiares e amigos é cuidar da saúde deles”.