Governo Regional canaliza 522 mil euros para duas IPSS

É mais uma medida do Governo Regional no combate à pandemia de covid-19. O presidente do executivo madeirense anunciou, esta tarde, o encerramento dos Centros de Dia a partir de sexta-feira. “Vamos voltar ao que estava estabelecido no início da pandemia que é não circulação do pessoal profissional entre os lares e também vamos encerrar os Centros de Dia”, anunciou Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao Mercado de Natal da Placa Central, no Funchal.