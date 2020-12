Banda Municipal do Funchal organiza concerto de Natal

A Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses irá realizar o seu Concerto de Natal, no dia 20 de dezembro às 16h, na Quinta da Saraiva, em Câmara de Lobos.

Atendendo à situação actual, este concerto será apenas transmitido em 'livestreaming' nas nossas redes sociais e através do canal naminhaterra.com.

“A ideia de fazer o concerto na Quinta da Saraiva surge no âmbito de uma parceria entre ambas as entidades, na qual os associados da Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses poderão usufruir de descontos nesta unidade hoteleira, ao apresentar o seu cartão de associado, já a partir de janeiro de 2021”, explicam na nota enviada à comunicação social.