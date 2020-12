"O mais importante é fazer", diz o CDS

A Assembleia Municipal do Funchal, reunida desde as 9 horas de hoje, numa sessão ordinária, continua a analisar a Proposta de Orçamento — 2021 e as Opções do Plano — 2021.

Gonçalo Pimenta, do CDS-PP, aponta o dedo ao Executivo da coligação Confiança.

"Não podemos apregoar que somos amigos do investimento" e ao mesmo tempo insistir na aplicação da taxa da derrama no concelho do Funchal. "Pelo menos em 2021" esta taxa deveria ser extinta, disse o deputado, que se suporta na "robustez financeira" alcançada e que permite investir mais.

Numa outra intervenção, Idalina Silva, também presidente da Junta de freguesia do Monte desafiou Miguel Silva Gouveia a uma descida nos carros de cesto, a fim de avaliar 'in loco' as reais preocupações daqueles profissionais, bem como as carências que se assistem na freguesia.