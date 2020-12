Clube Escola O Liceu apresenta equipa de juvenis

O Clube Escola O Liceu (CEOL) apresentou, este sábado, na Ribeira Brava, a sua primeira equipa no escalão de juvenis de futebol, mais um passo num projecto que tem dado cartas na Região.

“Resulta de uma parceria efeituada em 2017/2018 com a Dragon Force e da aposta do nosso clube na formação”, lembra a presidente do CEOL, Ana Afonso. “Até então tínhamos só futebol feminino, mas era chegada a altura de dar o primeiro passo para promover o futebol de formação e surgiu, então, a oportunidade de estabelecer a parceria com a Dragon Force”, acrescentou. “Desde então temos crescido bastante, temos os escalões de petizes, traquinas até aos iniciados e este ano, só com a marca Liceu, surge a equipa de juvenis”, sublinhou Ana Afonso na apresentação que decorreu este sábado de manhã.

Marco Rebelo, também do CEOL, destaca a aposta. “É com muito esforço, empenho e trabalho, principalmente da professora Ana Afonso, que é realmente a obreira deste projecto. Temos um grande objectivo, que é proporcionar a estes jovens a prática de uma actividade física em benefício de um estilo de vida saudável”. “O Desporto é sempre uma segunda escola, conseguem tirar princípios e valores”, acrescentou, além de lembrar que os clubes-escola “vivem sobretudo do entusiasmo dos professores”, destacando, igualmente “o papel importante” dos pais e encarregados de educação.

Quanto ao futuro próximo é grande a incógnita, em termos de calendários competitivos, conforme recorda Ana Afonso: “O nosso clube fez um grande esforço para manter a actividade física através dos treinos, tentamos motivar os atletas e tem sido importante a criatividade da equipa-técnica. Para Janeiro há uma grande incerteza, mas tudo vai depender da evolução da pandemia. Da nossa parte estamos prontos para começar”.

O treinador dos juvenis do CEOL, Benny Aguiar, reconhece que este momento “é um marco importante” na história do clube. “É um bom projecto para rentabilizar os nossos conhecimentos enquanto equipa-técnica e, desde já, quero agradecer publicamente ao clube e à parceria com a Dragon Force todos os meios disponibilizados para o nosso trabalho com estes jovens. Treinamos quatro vezes por semana, uma vez campo inteiro, podemos usufruir de ginásio e piscina. Acho que estão reunidas condições para a realização de um excelente trabalho”, considera Benny Aguiar.

Recentemente, um projecto na área da Ética do Desporto desenvolvido pelo CEOL foi premiado entre 36 candidaturas a nível nacional. “Pretende promover as boas práticas desportivas através da criação de normas de conduta que se aplicam a todos os agentes desportivos, desde os pais, passando pelos atletas e todos os elementos ligados ao desporto”, explica Ana Afonso.

Os responsáveis do CEOL também destacam o apoio da Escola Secundária Jaime Moniz, Clínica Monumental Lido e Dragon Force.