Missa do Parto do Marítimo amanhã nos Álamos

O Marítimo vai realizar a sua já tradicional missa do parto, que vai ocorrer pelo 11.º ano consecutivo, mas cumprindo as regras de segurança determinadas pelas autoridades de saúde, consubstanciadas no distanciamento social, higienização das mãos e uso obrigatório da máscara, em virtude da situação pandémica que atravessamos .

A missa, que vai ocorrer a partir das seis horas na Igreja dos Álamos, será presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás. Os corpos sociais do C. S. Marítimo vão estar presentes nesta eucaristia tradicional no Natal madeirense.