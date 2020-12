José Manuel Rodrigues e D. Nuno Brás atentos aos mais desfavorecidos

O Bispo do Funchal e o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira mostraram-se hoje preocupados com a pandemia e as suas consequências no tecido económico e social da Madeira.

D. Nuno Brás lembrou “a necessidade de, no próximo ano, cuidarmos de todos os madeirenses para que a ninguém lhe falte os mínimos que lhe é devido, pela sua própria dignidade de seres humanos”.

Já o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou a “necessidade dos poderes públicos, mas também a própria igreja”, estarem “todos atentos ao evoluir da situação” e “não deixar que ninguém fique para trás, ou seja descartado nesta crise económica e social que estamos a viver”, pediu.

As palavras foram registadas durante a apresentação de cumprimentos de Natal, do Presidente do Parlamento madeirense ao Bispo do Funchal e a todos os que integram a Diocese. José Manuel Rodrigues aproveitou para agradecer os “relevantes serviços prestados” pela Igreja Católica, “durante seis séculos, à Madeira e ao Porto Santo”.

Recordou também o papel da instituição na Educação e na Saúde na Madeira. “O que seria da Saúde e Educação na Madeira sem estabelecimentos na área educacional, como por exemplo, o Colégio de Santa Teresinha, a Apresentação de Maria, a APEL, o Hospício, só para citar alguns exemplos. O que seria da Saúde na Madeira sem os dois grandes estabelecimentos de saúde mental (a Casa Câmara Pestana e a Casa de Saúde São João de Deus)”, interrogou.

O Bispo do Funchal agradeceu a cooperação institucional e disse ser uma honra receber no Paço Episcopal, “que é a casa da Diocese e, portanto, a casa de todos os madeirenses, o Senhor Presidente da Assembleia, neste momento importante para os cristãos madeirenses e para todos os madeirenses, porque o Natal acaba por envolver a todos,” rematou D. Nuno Brás.