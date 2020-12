Atletas de Triatlo em destaque na época desportiva deste ano

Após a publicação dos Rankings Regionais de 2020 de Triatlo, a ARTM colocou à votação dos Clubes e Treinadores a lista de atletas que mais se destacaram no Triatlo, sendo que já são conhecidos os resultados, com base no trabalho efetuado pelos atletas durante a Época Desportiva de Triatlo, em provas Regionais, Nacionais e Internacionais em 2020.

Assim sendo, através de votações dos sócios da ARTM e de alguns membros da direção da associação, foram atribuídos os títulos de Atleta Jovem Masculino do Ano, Atleta Jovem Feminina do Ano, Atleta Feminina do Ano, Atleta Masculino do Ano, Treinador do Ano e Clube do Ano.

O Título de Atleta Revelação do Ano, após uma análise do desempenho efetuado por alguns atletas regionais, a direção decidiu separar a categoria por Atleta Revelação Masculino do Ano e Atleta Revelação Feminina do Ano.

Posto isto, os grandes vencedores da Época Desportiva 2020 de Triatlo foram:

- Atleta Jovem Masculino do Ano – Gonçalo Santos (ADRAP)

- Atleta Jovem Feminina do Ano – Mónica Dias (AD Galomar)

- Atleta Revelação Masculino do Ano – Christian Dias (ADRAP)

- Atleta Revelação Feminina do Ano – Mónica Dias (AD Galomar)

- Atleta Feminina do Ano – Joana Sousa (ACD Jardim da Serra)

- Atleta Masculino do Ano – Bruno Freitas (Ludens Clube de Machico)

- Treinador do Ano – Duarte Mendonça (ADRAP)

- Clube do Ano – Ludens Clube de Machico

De referir que a próxima época desportiva está a ser planeada e a primeira prova do campeonato regional de Triatlo 2021 já está agendada para dia 16 de Janeiro 2021, com o Aquatlo CF Andorinha a se realizar no Complexo das Piscinas Olímpicas do Funchal.